Enel disponibiliza 2,1 mil pontos para pagar contas

01:00 · 06.07.2018

Os locais disponíveis para pagamento das contas podem ser conferidos no site da Enel ( FOTO: HELENE SANTOS )

Graças ao encerramento do contrato de arrecadação da Caixa Econômica Federal com a Enel Distribuição Ceará, a partir do dia 5 de agosto, as casas lotéricas não receberão mais pagamentos de contas de energia no Estado. Em substituição às lotéricas, a Enel vai disponibilizar 2.190 agentes arrecadadores em 184 municípios cearenses para pagamento das contas de luz, incluindo supermercados, farmácias ou grandes comércios.

Confira a lista completa dos pontos de arrecadação disponíveis no Ceará no site da distribuidora (https://www.Eneldistribuicao.Com.Br/ce/). A busca pelos locais de arrecadação credenciados aos bancos para tal função é filtrada por município e, em seguida, por bairro.

Débito automático

A Enel oferece ainda aos clientes de bancos conveniados (Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal) a possibilidade de cadastrar suas contas em débito automático pelo site da companhia, pela Central de Atendimento (0800 285 01 96) ou em uma das lojas de atendimento da distribuidora. É possível também fazer o cadastro pelos canais de atendimento (Internet Banking, app ou agência) dos próprios bancos.

O cliente que optar por não cadastrar em débito automático também pode pagar a fatura por meio do serviço de Internet Banking e canais de autoatendimento (caixa eletrônico) dos bancos conveniados, desde que seja correntista. A Enel reforça que a Caixa Econômica continua recebendo pagamento das contas de luz de correntistas do banco em seus canais eletrônicos.

A alteração na forma de pagamento, segundo a Enel, foi necessária devido ao reajuste de cerca de 40% proposto pela Caixa na tarifa cobrada para receber as faturas nas lotéricas. O valor proposto pela Caixa chega a ser 60% acima do atualmente praticado em canais semelhantes de outros bancos.

"Como as taxas de arrecadação entram no cálculo das tarifas de energia, caso o contrato fosse renovado, o aumento no valor sugerido pela Caixa seria repassado para as tarifas na próxima revisão tarifária, com impacto na conta de luz para os consumidores da companhia. Com essa medida e a oferta de diversas alternativas para pagamento da conta de luz, buscamos proteger os consumidores do reajuste abusivo proposto pela Caixa Econômica", afirma Marcia Roque Vieira, diretora de Mercado da Enel.

Ativos

O Grupo Enel também passa por mudanças no que diz respeito à geração de energia renovável. Segundo reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, a italiana Enel colocou ativos de geração de energia renovável no Brasil à venda

A Enel Green Power, subsidiária de energia limpa da Enel, contratou a Rothschild para a venda de parques eólicos e usinas solares já em operação no Nordeste do Brasil. São dois ativos de geração solar fotovoltaica, que somam cerca de 450 megawatts (MW), e um parque eólico de 90 MW. Os ativos de geração solar ficam na Bahia e no Piauí, e o parque eólico está na Bahia.

Posicionamento

Procurada pela reportagem do Diário do Nordeste, a assessoria da Enel informou que "não possui ativos de solar e eólica no Ceará". "Sobre a notícia do Valor, não estamos comentando sobre o assunto", acrescentou.