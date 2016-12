Endividamento tem menor nível desde maio de 2012

00:00 · 23.12.2016

Rio. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) relativa ao mês de dezembro demonstrou que 56,2% das famílias possuem algum tipo de dívida, o menor patamar registrado desde maio de 2012. Em novembro, o endividamento alcançava 57,3% das famílias e, em dezembro do ano passado, 61,1%, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), responsável pela realização da pesquisa.

"Apesar da desaceleração da inflação, a manutenção do crédito caro, aliada ao alto nível de desemprego, limita o consumo e, consequentemente, reduz os níveis de endividamento. Contudo, em médio prazo, não deve haver um recuo mais intenso dos indicadores de inadimplência devido às condições econômicas adversas", afirmou o economista da CNC Bruno Fernandes.

Atrasos

O percentual de famílias que possui dívidas ou contas em atraso é de 23%, ante 23,4% em novembro e 23,2% na comparação anual. Já o total de entrevistados que informou que permanecerá inadimplente caiu de 9,1% em novembro para 8,7% em dezembro. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o indicador apresenta estabilidade.

O tempo médio de atraso para o pagamento é de 63,8 dias. Em média, o comprometimento com dívidas é de 6,9 meses. Entre as famílias brasileiras, 21,5% têm mais da metade da renda mensal comprometida com dívidas. Para 77,1% dos entrevistados, o cartão de crédito permanece como a principal ferramenta de endividamento, seguido de carnês (14,4%).