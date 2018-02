Endividamento supera 70%; maior desde 2016

01:00 · 21.02.2018

As despesas com alimentação são as que mais pesam no bolso dos consumidores de Fortaleza, mostra pesquisa da Fecomércio-CE ( FOTO: Kiko Silva )

O endividamento do consumidor fortalezense subiu novamente em fevereiro, atingindo 70,5% da população, um avanço de seis pontos percentuais em relação a janeiro (64,5%). Este é o maior resultado desde julho de 2016, quando a taxa chegou a 73%. Cláudia Brilhante, diretora institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), explica que esses acréscimos são consequências dos abusos do Natal e Carnaval.

"A situação econômica melhorou para uma boa parte das pessoas em 2017. Muita gente conseguiu limpar o nome e se organizar. Nós tivemos o melhor Natal em 10 anos. Ao mesmo tempo em que comemoramos as vendas, ficamos preocupados com os excessos que muito provavelmente foram cometidos e que se refletiram nos dados que vemos agora", afirma. Ela acrescenta que a proximidade do fim do ano com o período momino eleva os índices que estão presentes no Perfil de Endividamento do Consumidor de Fortaleza.

Outro influenciador citado por Cláudia Brilhante são as contas sazonais de início de ano, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. "São gastos que acabam pesando bastante no orçamento familiar e se não houver um planejamento, as coisas podem sair do controle", destaca. Para os 10,1% dos consumidores que já estão inadimplentes - ou seja, com contas em atraso por mais de 90 dias -, a orientação é negociar as dívidas. "Procure os credores e não fique pagando juros. Negocie parcelas fixas com um valor que caiba na sua realidade".

Inadimplência potencial

A diretora institucional da Fecomércio-CE explica que o patamar de potenciais inadimplentes atingindo em fevereiro preocupa. O índice cresceu 2,3 pontos percentuais em um mês, se consolidando como o maior desde julho do ano passado, quando chegou a 10,4%. "Essa taxa é bem preocupante, está acima do desejado. O ideal seria ela ficar entre 5% e 6%", pontua Cláudia.

A parcela de consumidores com dívidas em atraso foi outro aspecto que piorou neste segundo mês do ano, tendo avançado 6,1 pontos percentuais e chegando a 25,4%. O tempo médio de atraso no pagamento de contas atingiu 69 dias, de acordo com os entrevistados. Já o comprometimento da renda familiar sofreu o menor acréscimo entre os índices, passando de 36,9% em janeiro para 38,2% em fevereiro.

Segundo 41,1% das respostas, o tempo de comprometimento da renda com dívidas futuras varia de 3 meses a um ano, de modo que a média deste intervalo circula por volta de sete meses. Os consumidores entrevistados revelaram também que o valor médio das dívidas ficou em aproximadamente R$ 1.386, estando a maioria (28,1%) das contas dentro do intervalo de R$ 501 a R$ 1.000.

Perfil

Sendo considerados inadimplentes aqueles com contas em atraso por mais de 90 dias, que não têm condições de pagá-las e que, provavelmente, perderam o emprego, o levantamento detalha ainda o perfil do consumidor que está nesta situação.

Normalmente são mulheres (9,9%), com 35 anos ou mais (10,1%), com ensino fundamental (13,4%) e renda familiar mensal superior a dez salários mínimos (14,8%).

Alimentação pesa mais

Dentre as classes de despesas básicas, a alimentação é apontada por 53% dos fortalezenses como a que mais pesa no bolso. Em seguida, aparecem vestuário (20,2%), educação (17,3%), aluguel residencial (14,4%) e eletrodomésticos (11,1%). Os itens que mais são consumidos a prazo de forma a assumir dívidas também são os de alimentação (56,7%) e o recurso preferido para pagamento deste tipo ainda é o cartão de crédito, utilizado por 80,9% das pessoas.

"É um erro básico, mas muito frequente. Você não vai ao supermercado somente uma vez ao mês e a maioria vê o limite do cartão de crédito como uma renda extra. Você parcela em duas, três vezes, cada compra. Quando a fatura chega, não consegue pagar tudo. Isso pode virar uma bola de neve e é preciso tomar cuidado", diz Cláudia Brilhante.