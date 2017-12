Endividamento cai, mas renda está mais comprometida

01:00 · 20.12.2017 por Samuel Quintela - Repórter

Caiu o número de endividados em Fortaleza em dezembro. Segundo dados levantados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio/CE), na Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, 65,1% dos consumidores da Capital estão com parte da renda comprometida com algum tipo de pagamento ainda a ser efetuado. O número representa uma queda de 4,5 pontos percentuais (p.P.) em relação ao mês passado, e 5 p.P. Em comparação com dezembro de 2016.

Os valores médios, no entanto, não são tão altos, com 30,1% dos fortalezenses endividados acumulando pendências entre R$ 501 e R$ 1.000. As dívidas de até R$ 500 representam 17,3%, segunda maior faixa especificada na pesquisa, e são seguidas pelas pendências acima de R$ 5.000, que representam 16,6% do total. Somadas três faixas, as dívidas de R$ 1.001 até R$ 3.000 representam 28,1% do todo.

Um ponto negativo da Pesquisa do Endividamento é que a quantidade da renda familiar comprometida com esses pagamentos atrasados teve um leve aumento em dezembro em relação a novembro, chegando ao patamar de 37,5%. O resultado deste mês registrou uma elevação de 0,8 pontos percentuais ante novembro de 2017, mas se manteve praticamente estável em comparação com dezembro do ano passado, quando o índice estava em 37,2%.

Avaliação

A partir da análise dos dados da pesquisa, a diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, afirmou que os resultados não fogem da normalidade, estando dentro do esperado para o período do ano, que inclui as festas de Natal e Revéillon. Na visão da diretora da organização, a avaliação é bastante positiva para o último mês de 2017.

"A leitura é muito favorável, até pelo cenário em relação à economia. Vemos que o consumidor acabou gastando mais em outubro por conta do Dia das Crianças e da Black Friday e acabou comprometendo mais a renda, mas os números estão dentro da normalidade", disse.

Um dos pontos exaltados pela diretora institucional foi o número de pessoas endividadas potencialmente inadimplentes, aqueles não terão condições de quitar suas contas. Em dezembro, o índice teve uma retração, caindo 2,4 p.P., e acumulou 7,4% do total de pessoas com pendências. Em novembro, esse valor era de 9,8%, assim como no mês de outubro. O valor ainda representa o segundo menor para todo o ano de 2017, ficando atrás apenas do mês de setembro, quando a parcela potencialmente endividada era de 7,3%.

A flutuação, no entanto, é considerada estável quando comparada com dezembro de 2016, quando o índice marcou 7,2%. Segundo Brilhante, dois fatores colaboraram para essa movimentação: o planejamento de gastos - 77,1% dos fortalezenses afirmaram fazer algum tipo de controle do orçamento - e o incentivo dado pelo governo ao liberar a retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2017.

"Esse deve ser o melhor Natal dos últimos três anos, até porque o consumidor se planejou mais em relação ao ano passado e a injeção de dinheiro pela liberação do FGTS ajudou o fortalezense a quitar as dívidas para poder se comprometer com novos gastos", disse Cláudia.

Tipos de despesas

Apesar do planejamento para as festas de Natal e Revéillon, o fortalezense está tendo dificuldade para pagar os gastos básicos, como alimentação, que foi mencionado por 55,4% dos entrevistados. O segundo item da lista dos mais citados é o aluguel residencial, com 17,3%.

Vestuário (15,9%), tratamento de saúde (12,7%), educação (12,3%) e eletrodomésticos vêm logo em seguida.

A recomendação da Fecomércio, segundo Brilhante, é evitar o parcelamento das contas, procurando sempre pagar à vista para não comprometer a renda no futuro. "Sempre pedimos para o que consumidor procure comprar à vista, pois as parcelas podem acabar gerando problemas no futuro e fazer com as dívidas não parem de crescer", disse.

Reequilíbrio

Segundo a pesquisa, 37,2% dos endividados leva de três meses a um ano para conseguir reequilibrar as contas, enquanto 31,8% leva até 3 meses. O restante (31%) acaba demorando mais de um ano para pagar as dívidas. O desequilíbrio financeiro foi apontado como motivos das pendência por 65,2% dos consumidores da Capital.