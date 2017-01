Empresas usam o teatro para comunicar ideias como ferramenta estratégica

00:00 · 30.01.2017 / atualizado às 01:24 por Valerya Abreu - Colunista

Jadeilson dirige a criação da Blitz Intervenções e coordena a concepção de todos os espetáculos criados para as empresas

"A arte, quando é boa, é sempre entretenimento". A frase é de Bertold Brechet, dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XIX. Bertold e seus trabalhos artísticos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo, tornando-o mundialmente conhecido. Criou uma marca.

Em outro contexto, empresas dos mais diversos segmentos crescem e passam a perceber, à sua sombra, inúmeras questões de comunicação interpessoal se instalarem em seu ambiente interno, muitos delas decorrentes dos enormes desafios de mercado e outros tantos decorrentes das relações interpessoais, nem sempre fáceis, quando se trata da convivência diária, em equipe. Meio que num clique um tanto quanto lógico, criou-se a partir daí espaço para a entrada da arte e do entretenimento no dia a dia das empresas, como ferramenta que irá promover a melhoria das relações e da comunicação no ambiente corporativo.

Num passe de mágica, o teatro se mostra um eficaz recurso e ferramenta de comunicação capaz de somar esforços para gerar aproximação, interesse, promover informações e até engajamento. Ou seja, uma ferramenta pra lá de estratégica para gerar resultados para o mundo corporativo e suas demandas de comunicação e marketing.

Nesse sentido, iniciativas têm surgido também no mercado local, apostando na arte como ferramenta e ganhando relevância. É o caso da Blitz Intervenções, empresa criada em 1985 por profissionais de comunicação, e que vem realizando um trabalho que eles intitularam como de 'Intervenções", trazendo assim para a cena corporativa soluções que se aliam às estratégias e/ou ações de comunicação e publicidade.

O trabalho de vocês tem um forte apelo artístico, mas com conotação estratégica uma vez que vocês atuam para o mundo corporativo. É isso mesmo?

A Blitz Intervenções nasceu para atender a uma demanda corporativa. Um formato que une arte a um conceito a ser transmitido. Assim nasceu a Blitz Intervenções como um meio de aproximação artista/mercado, atendendo demandas e despertando desejos.

E como vocês chegaram a esse conceito que propõe intervenções artísticas para viabilizar ideias estratégicas das empresas?

Entendemos intervenção como um ato de exercer influência em determinada situação na tentativa de alterar o seu resultado. No nosso caso, através da arte. Para isso, é fundamental estarmos alinhados com os objetivos do cliente. E isso é também desafiador e fascinante no processo criativo: poder inovar, buscar a inquietação artística, o apuro estético e tudo isso estar conectado com uma estratégia para gerar resultados.

O que vocês consideram em primeiro lugar quando vão montar um projeto para atender a uma demanda?

O problema do cliente. A partir daí, inicia-se a criação que gira em torno da investigação de novas formas de entrar em contato com o público do nosso cliente.

Como é o processo de criação para um novo projeto (seja um espetáculo ou um projeto pontual)?

Nisto, somos muito parecidos com uma agência de propaganda. Tudo se inicia com o briefing. Não importa se o evento é social ou corporativo. Como trabalhamos com personalização, esta etapa é crucial para o processo. Num segundo momento, as informações são compartilhadas com a equipe. Chega, então, a hora de passar tudo para o papel e precificar o que está contido naquela ideia.

Qual a importância do entretenimento para as empresas?

O entretenimento é utilizado como ferramenta de aprendizagem nas várias etapas da vida do ser humano. Vygotsky afirma ainda que : "O saber que não vem da experiência não é realmente saber".

Por fim, que negócio, marca ou empresa é benchmark para vocês, quem vocês sonham em ser...Cirque Du Soleil?

Sem dúvida, o Cirque é nossa maior inspiração de referencial estético e, principalmente, por reinventar o fazer circense. Em "Cirque du Soleil - A Reinvenção do Espetáculo", John U. Bacon o define como uma empresa de entretenimento criativo, por criar espetáculos a partir de sonhos, talentos e paixões dos seus criadores. Porém, diferente dele, a Blitz Intervenções não se configura como uma empresa apenas de entretenimento e sim como uma ferramenta de comunicação através do lúdico.