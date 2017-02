Empresas reagem contra medidas de Donald Trump

00:00 · 01.02.2017

Diante da medida do presidente Donald Trump de impedir a entrada de imigrantes e refugiados de sete países nos Estados Unidos, diversas empresas reagiram contra a decisão e propuseram auxílio aos atingidos.

A rede de cafeterias Starbucks afirmou que vai empregar 10 mil refugiados em suas lojas pelo mundo pelos próximos cinco anos. "Existem mais de 65 milhões de cidadãos reconhecidos como refugiados pelas Nações Unidas e nós estamos desenvolvendo planos de contratar 10 mil deles em 75 países onde a Starbucks faz negócios", disse o CEO, Howard Schultz.

A Google anunciou um fundo de US$ 4 milhões destinado a organizações que lidam com os imigrantes. Já a Microsoft prometeu dar apoio financeiro, jurídico e moral aos funcionários estrangeiros que forem prejudicados pela medida. Satya Nadella, principal executivo da companhia e imigrante de origem indiana, enviou um email interno no qual se compromete a dar assistência a todos os funcionários da empresa que possam ser afetados. Estima-se que sejam 76 os potenciais prejudicados pelas medidas.

O LinkdIn anunciou a abertura da ferramenta Welcome Talent nos Estados Unidos para ajudar estrangeiros e refugiados que chegam ao País a encontrar novos empregos e estágios.

Na mesma linha de apoio, a Airbnb disse que vai ajudar residentes nos Estados Unidos que estiverem fora do País e forem impedidos de voltar. "Temos três milhões de casas à disposição. Alguma coisa podemos fazer", publicou o CEO da empresa, Brian Chesky, em perfil no Facebook. Em comunicado, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a decisão de Trump não é uma política apoiada pela companhia. Nas redes sociais, uma imagem de Steve Jobs tem sido compartilhada com um texto que lembra que o criador da corporação era filho de refugiado.

Já Mark Zuckerberg publicou um texto no Facebook afirmando que todos os esforços para manter a segurança nos Estados Unidos são válidos, mas que eles devem se concentrar em quem realmente representa ameaça. "Os EUA são uma nação de imigrantes e devemos nos orgulhar disso", escreveu ele.

Chris Sacca, um dos primeiros investidores no Twitter, Uber e Instagram, pediu que sejam feitas doações à ACLU, uma entidade sem fins lucrativos que quer levar Trump aos tribunais por essas medidas. Já a Uber disse que criará um fundo de defesa legal para ajudar seus motoristas afetados por medida. A empresa disse que pressionará o governo a devolver o direito de viajar de qualquer cidadão, independente da sua nacionalidade.