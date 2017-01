Empresários: 78% não vão investir

00:00 · 19.01.2017

São Paulo. Mais de 78% das micros e pequenas empresas brasileiras não pretendem realizar investimentos nos próximos 90 dias. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), apenas 21,4% dos micros e pequenos empresários entrevistados disseram que pretendem fazer investimentos em suas empresas no período. Desses empresários, 55% disseram que o objetivo dos investimentos é aumentar as vendas. Em seguida, vem o atendimento da demanda (15,2%) e a adaptação da empresa a novas tecnologias (14,6%).

Em dezembro do ano passado, o Indicador de Demanda por Crédito e Investimento atingiu 26,23 pontos, abaixo dos 27 pontos de novembro. Quanto mais próximo de 100, maior é a propensão desses empresários ao investimento e quanto mais próximo de zero, menor.

"Mesmo a melhora de confiança que se observou com mais evidência no segundo semestre de 2016 ainda não foi suficiente para alavancar o investimento nem encorajar o empresariado a buscar crédito. Diante de um cenário de incerteza, o investimento encontra dificuldade para avançar, e não só entre os micros e pequenos empresários. Apesar dos ainda persistentes fatores de risco, a queda dos juros é boa notícia para o investimento que, no entanto, só deverá reagir mais à frente", diz a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti.

A pesquisa mostra ainda que 87,2% dos empresários não pretendem contratar créditos no período. Só 6,5% admitem essa possibilidade.