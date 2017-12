Empresa estuda transporte aéreo

01:00 · 14.12.2017

A Uber também trabalha na criação de soluções em transportes aéreos. Com previsão de começar os testes em 2020 e início de operação em 2023, a empresa aposta no projeto Uber Air, que conta com a parceria da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). A ideia é utilizar uma espécie de drone gigante alimentado por energia elétrica como alternativa aos helicópteros, tornando acessíveis as viagens curtas e médias pelos céus.

Conforme o planejamento da empresa, a tendência é que sejam feitas parcerias com prédios públicos e particulares que cederiam seus helipontos para a criação de bolsões, os Uber Skyports, onde os passageiros iriam aguardar os drones. Os veículos podem levar até sete passageiros por viagem.

Entregas

Um projeto já em execução no Brasil e mais próximo de chegar ao Nordeste é o Uber Eats. A ferramenta utiliza motos, bicicletas e, em último caso, carros da modalidade UberX para fazer a entrega de alimentos. Em parceria com restaurantes, o aplicativo auxilia os empresários com a logística de entrega e promete facilitar a gestão e baratear a operação de delivery nas grandes cidades.

No Sudeste, especificamente, na Capital paulista, onde hoje está em funcionamento o serviço, já há relatos de empresários que obtiveram bons resultados com a parceria. Um restaurante, em especial, decidiu abrir uma cozinha para servir de apoio à grande demanda de pedidos vinda de uma região da cidade, distante da sede da empresa, o que impulsionou as vendas e barateou ainda mais os custos do negócio. A previsão não oficial da Uber é expandir o serviço ao Nordeste em 2018.

Presença

A Uber está presente, atualmente, em mais de 77 países e o aplicativo está disponível em cerca de 50 línguas, além de estar adaptado para pessoas com deficiência auditiva. No Brasil, são mais de 19 milhões de usuários cadastrados, espalhados em aproximadamente 100 cidades. No Estado do Ceará, o aplicativo está disponível em Fortaleza e Região Metropolitana, Juazeiro do Norte e Sobral, com mais de 18 mil motoristas cadastrados.

Clientes empresariais

Dentre os serviços, a empresa oferece o Uber Business, voltado para quem precisa de uma frota à disposição de suas equipes profissionais. O aplicativo, exclusivo para clientes empresariais, permite ao usuário solicitar vários carros ao mesmo tempo e controlar quem poderá fazer uso do serviço de transporte através da ferramenta. Além disso, dá suporte de controle e tem comunicação com serviços de gestão de Recursos Humanos (RH), facilitando a organização de todo o processo.

Um dos questionamentos feitos pelos motoristas constantemente à Uber é acerca do reajuste das tarifas, tendo em vista a volatilidade dos preços dos combustíveis no Brasil, com reajustes diários feitos pela Petrobras, cuja política de preços foi modificada neste ano. Conforme a empresa, a situação está sendo estudada mas, por hora, não haverá mudanças na tarifa.

