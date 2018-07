Empresa de vidros inaugura Centro de Distribuição no CE

01:00 · 10.07.2018

Lançado nessa terça-feira (10), o Centro de Distribuição na Capital cearense será o segundo da Pilkington no Nordeste, já operando uma unidade em Recife

Focada em expandir mercado próprio pelo Nordeste, a Pilkington AGR, empresa de vidro automotivo que faz parte do Grupo Sumitomo, anunciou que lança, nesta terça-feira (10), um Centro de Distribuição na Capital Cearense. Com esse novo ponto comercial (chamado de small hub), a companhia inaugura o segundo centro desse tipo no Nordeste, considerando que um das 13 unidades já existentes opera em Recife.

Preferindo não comentar sobre o investimento feito em Fortaleza, a empresa deverá gerar pelo menos três empregos diretos com a instalação do novo Centro. No entanto, segundo Melina Lanfredi Rodrigues, gerente de marketing e supply chain da AGR, a Pilkington deve gerar uma influência considerável na Capital com a criação de uma rede de distribuição.

De acordo com a gerente de marketing, o investimento em Fortaleza faz parte de um planejamento anual da companhia, que contempla a instalação de centros de distribuição em localidades onde a empresa ainda não atua diretamente.

Melina comentou que a Pilkington já conta com uma carteira vasta de clientes na Capital cearense, mas que há planos, após a expansão, de garantir mais contratos com outras empresas do mercado local. Além disso, com a chegada do novo Centro de Distribuição, a Pilkington espera melhorar o contato com os clientes que já adquirem produtos e vidros da companhia, melhorando a proximidade e reduzindo a distância.

Planejamento

"A gente tem um plano de expandir negócios no Brasil inteiro, e o primeiro Centro de Distribuição no Nordeste é em Recife, mas Fortaleza é o segundo ponto na Região. Hoje já temos uma carteira de clientes em Fortaleza que estamos atendendo de São Paulo, mas a ideia é gerar conforto ao clientes, estando mais próximo deles aí na cidade", comentou Melina Lanfredi.

Segundo o diretor geral da Pilkington AGR para América Latina, André Carbonés, além da agilidade no atendimento, devido à proximidade, os lojistas podem utilizar o Small Hub como área de estoque, com rotas de entrega ágeis pré-definidas.

"Eles contarão com uma grande variedade de itens, com fácil acesso e disponibilidade imediata. Além disso, se houver urgência pela peça, o lojista pode fazer a retirada", disse o diretor.