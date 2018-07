Empreendedorismo rural em debate

01:00 · 17.07.2018

Edição do Você Empreendedor que circula hoje no Diário do Nordeste traz histórias de sucesso e tecnologias empregadas no setor

Por muito tempo, empreender no setor agropecuário foi visto como atividade secundária. No entanto, a realidade em que vivemos é bem diferente. Hoje, o progresso do campo representa a prosperidade em todas as demais esferas do setor produtivo. Não é à toa que o setor é considerado pelos especialistas como o motor da economia de uma região ou de um país.

Hoje, o empreendedorismo rural conquista espaço cada vez mais destacado nos mais diferentes contextos, seja na gastronomia rural, no design de roupas, calçados, acessórios, artefatos decorativos, bioconstruções, dentre inúmeras possibilidades. Mas a comercialização é um dos maiores desafios dos empreendedores rurais.

Para destacar as oportunidades do setor e discutir soluções para os desafios que ainda persistem, o 8º caderno da série Você Empreendedor, que circula hoje (17), no Diário do Nordeste</CF>, traça um panorama das atividades agropecuárias no Ceará, potencializadas por iniciativas como a do Território Empreendedor. O fascículo também apresenta ao leitor o trabalho de gestão da água feito pelo Sítio Barreiras, um dos maiores players do agronegócio cearense.

Reportagem do fascículo que circula hoje aborda o trabalho do Sítio São Roque, em Mulungu, que preserva o encanto da produção de café. O leitor também poderá entender como a biotecnologia, empregada pela startup IN Soluções Biológicas, promete diminuir o uso de defensivos agrícolas no Ceará. Já uma entrevista com Airton Carneiro Júnior, CEO da Avine, aborda os detalhes da atuação da empresa cearense, que é uma das maiores fornecedoras de ovos do Brasil.

Sobre a série

A série Você Empreendedor é uma realização do Diário do Nordeste</CF> e tem o apoio do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges) da Universidade de Fortaleza (Unifor). Ao longo de dez edições, a série traz reportagens e entrevistas com especialistas e empresários, com orientações e dicas práticas para o dia a dia de quem pensa em abrir ou pretende incrementar seu próprio negócio. A publicação será toda terça-feira. O conteúdo da série pode ser visto em: www.diariodonordeste.com.br/voceempreendedor.