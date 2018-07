Empoderamento de meninas na pauta da Disney

00:00 · 16.07.2018

Grupo de meninas que vão participar da iniciativa comemoram a oportunidade. Meninas de diversas partes do mundo compõem o grupo, que tem diversas histórias de vida e perfis sociais e econômicos

A Disney anunciou, semana passada, um novo projeto global que alinha com algumas iniciativas já abraçadas pela companhia e com um discurso já incorporado por ela, mais recentemente, de contribuir para a desconstrução do universo feminino estereotipado e frágil, em contraposição, inclusive, ao que sugeria até então a imagem das suas princesas clássicas. Atenta ao novo discurso , as novas princesas da marca, inclusive, já incorporam a questão do empoderamento e são inspiradoras para uma geração de meninas, e meninos, que sonha em realizar coisas consideradas impossíveis.

O projeto possibilitará a 21 garotas, de diferentes partes do mundo produzirem curtas-metragens sobre mulheres inspiradoras. A série #SouPrincesaSouReal (#DeamBigPrincess) será compartilhada por meio das plataformas digitais da Disney em todo o mundo, iniciando a campanha que pode angariar até US$ 1 milhão para o projeto Girl Up, uma iniciativa da Fundação das Nacões Unidas.

Cada participante formará um par com uma das líderes femininas de diversas áreas profissionais para produzir uma entrevista encorajadora. As jovens deverão contar a história dessas mulheres e seus conselhos para chegar ao sucesso.

"Usar as trajetórias de personagens como Anna, Elsa e Moana para inspirar crianças a sonhar alto está na essência do que fazemos na Disney", diz Jennifer Lee, autora e diretora da animação Frozen - Uma Aventura Congelante. "A série #SouPrincesaSouReal corrobora essa visão e disponibiliza uma plataforma poderosa para que a próxima geração de aspirantes a cineastas crie conteúdo sobre as mulheres que as inspiraram."

Os planos sobre a série foram divulgados na Cúpula de Liderança do Girl UP em Washigton DC, onde as 21 integrantes do projeto participaram de um workshop exclusivo sobre ferramentas para fazer filmes digitais. As futuras cineastas também serão encaminhadas a outra oficina em que colocarão as mãos na massa. Terão sessões de mentoria e produção além de conversas sobre inspiração criativa com especialistas em storytelling da Disney.

Após o laboratório, as garotas darão início às suas jornadas, cada uma em seu país de origem. Os conteúdos produzidos por elas, ajudarão a levantar o valor de doações da Disney Worldwide Services para o Girl Up até atingir U$S 1 milhão. A ação terá início em 10 de outubro e ficará ativa até 20 de novembro.