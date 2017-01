Emissão de notas fiscais em Fortaleza salta 31%

00:00 · 19.01.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

A quantidade de notas fiscais de estabelecimentos que prestam serviços em Fortaleza emitidas para pessoa física deu um salto de 31% em 2016 em relação ao ano anterior. Com ações como o Programa Nota Fortaleza, que recompensa os cidadãos que pedem a nota fiscal nessas lojas, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) verificou um aumento de 6,4 milhões de notas no ano passado.

Ao solicitar a nota fiscal em cinemas, escolas, academias, estacionamentos, salões de beleza, oficinas mecânicas e laboratórios, entre outros estabelecimentos, o participante ganha um bilhete a cada R$ 30 em compras para concorrer a um sorteio de prêmios cujo valor varia de R$ 500 a R$ 30 mil. O sorteio é realizado pela Prefeitura.

Como as chances de ser sorteado aumentam com o maior número de bilhetes, os clientes são estimulados a pedir a nota mais vezes aos estabelecimentos.

São sorteados mensalmente 114 prêmios, totalizando R$ 130 mil. Desde o início do programa, em 2014, até o final de 2016, foram realizados 31 sorteios. Até o último dia 15, a plataforma possuía em torno de 77,6 mil cadastrados, já tendo sorteado 4,9 mil prêmios que, somados, totalizavam cerca de R$ 4 milhões. O próximo sorteio será realizado na semana que vem, na segunda-feira (23).

Arrecadação

Com essa e outras ações desenvolvidas pela Sefin para ampliar a arrecadação do município, o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) lançado para pessoa física cresceu 9% no ano passado, com o recolhimento de cerca de R$ 7 milhões a mais que no ano anterior. O ISS é o principal imposto próprio administrado pela Sefin, sendo revertido em obras e projetos para a cidade.

De acordo com Karina Oliveira, auditora do Nota Fortaleza, o programa tem incentivado os contribuintes a exigirem seus direitos. "As pessoas estão pedindo muito mais notas com a inclusão do CPF e com valores mais altos. Como a cada R$ 30 a pessoa ganha um cupom, com o pagamento de uma mensalidade de um colégio ou de uma faculdade, já se têm muitos bilhetes e, com isso, mais oportunidades", aponta Karina.

Ela destaca ainda que diversas ações realizadas pela Secretaria de Finanças também impulsionaram o aumento da arrecadação, como a de fiscalização sobre os estabelecimentos e também de alteração de leis.

"O programa também tem recebido diversas denúncias de estabelecimentos que não emitem a nota fiscal, o que suscita uma ação da Sefin naquela loja para que se regularize", explica a auditora da Prefeitura.

Cadastramento

Para o contribuinte participar do programa, basta efetuar o cadastro no site www.Notafortaleza.Com.Br. Em seguida, será gerado um login de acesso ao Portal do Nota Fortaleza, onde o participante pode acompanhar as notas fiscais emitidas com o próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF) a cada mês e os bilhetes gerados para o sorteio. Para acumular bilhetes, é preciso solicitar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) com o CPF incluso, sempre que utilizar serviços. O programa ainda permite que o cidadão denuncie estabelecimentos que não emitem notas, no item "Reclamações" do site.

Desde o início do programa, segundo informa a Secretaria de Finanças, já foram realizadas 1.074 denúncias, segundo a Sefin. Uma vez constatada a veracidade do motivo da denúncia/reclamação por parte do cliente, o prestador do serviço estará sujeito a procedimento fiscal.

Sua Nota Vale Dinheiro

O governo do Estado do Ceará também tem um programa semelhante para incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal em estabelecimentos sujeitos ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o "Sua Nota Vale Dinheiro".

Após reclamações, em março do ano passado a pasta informou ter adquirido uma máquina de leitura ótica para digitalização das notas fiscais e, assim, regularizar os pagamentos aos participantes, em um prazo máximo de 120 dias.