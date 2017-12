Embarque e desembarque serão em andares diferentes

01:00 · 22.12.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

A separação por andares das áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, é uma das mudanças previstas no anteprojeto da Fraport para a ampliação do terminal, entregue na última quarta-feira (20) à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação foi confirmada pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, César Ribeiro, que se reuniu com executivos da concessionária na última terça-feira (19).

A CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e outros executivos da empresa estiveram na Capital nesta semana e apresentaram o anteprojeto do aeroporto ao governador Camilo Santana e ao prefeito Roberto Cláudio.

Segundo Ribeiro, essa mudança tem grande impacto para a qualidade da experiência dos passageiros no terminal, principalmente considerando o aumento do fluxo previsto com a operação do hub da Air France-KLM/Gol a partir de maio.

"Vamos começar em breve a sentir melhorias no terminal, como no Wi-fi, escadas rolantes, iluminação, enfim, mudanças que eles já podem fazer no curtíssimo prazo. Temos certeza que temos um grande operador, a expectativa é espetacular", comemora o secretário. As mudanças imediatas previstas em edital devem começar a ser executadas pela Fraport a partir do início de janeiro, quando a operadora tomar a frente da operação.

Hub

O governo também vem adaptando a legislação já existente para incentivo à implantação de um hub (criada no contexto da proposta de hub da Latam, em 2015, que não vingou) ao projeto da Air France-KLM.

"As leis foram feitas em um contexto diferente e precisaram ser adaptadas. Por exemplo, contemplava apenas empresas nacionais e ampliamos para abranger as internacionais também. Tinha uma configuração de um mínimo de operações em três horas, que não é mais o caso", explica ele.

Conforme a regulamentação disposta no decreto nº 32.447/17, publicado na semana passada e retificado na última terça-feira (19), ficam isentas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as operações e serviços internos de importação de bens, máquinas, equipamentos, peças e componentes aeronáuticos, entre outros; aquisição de querosene de aviação; importação de aeronaves, suas partes e peças; serviço de transporte aéreo doméstico de cargas; e aquisição e fornecimento de alimentação e provisões de bordo.

A isenção poderá ser usufruída pela companhia aérea que mantiver, por operações próprias ou de empresas coligadas, uma frequência mínima de cinco voos internacionais, desde que operados por aeronaves de corredor duplo (widebody) e 50 voos domésticos diários, considerando a totalidade de chegadas e partidas no aeroporto.

Início das operações

É com essa configuração que o hub da Air France-KLM vai iniciar as atividades no próximo mês de maio. São previstos três voos semanais para Amsterdã (Holanda) pela KLM e dois à Paris (França) pela Joon, marca da Air France, ambos com aeronaves de corredor duplo. No início da semana, o diretor-geral da Air France para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, já admitiu a possibilidade de ampliar para sete frequências semanais, dependerá da demanda durante o ano de 2018 na Capital cearense.

Já a Gol Linhas Aéreas deverá somar 51 operações diárias de ligações nacionais no aeroporto a partir do início das operações da Air France-KLM. Segundo a companhia brasileira, as ligações diárias conectarão a Capital a 10 destinos nacionais, incluindo novos voos para Recife, Salvador, Belém, Manaus e uma nova rota para Natal, com um incremento de 35% da oferta de assentos de e para Fortaleza.

Potencial

Na avaliação de Ribeiro, esse é apenas o ponto de partida do projeto, que avalia ter muito potencial para crescer. "A expectativa que temos é de que esse projeto ainda vai crescer muito com a Gol e com suas empresas parceiras, esse é apenas o start. E vai repercutir também para outras companhias - sabemos que a Fraport está fazendo esse trabalho de conversar com outras empresas e trabalhando para viabilizar esses investimentos", pontua.

Além das três companhias aéreas responsáveis pelo empreendimento, também serão beneficiadas com a isenção os fornecedores de alimentação e provisões de bordo da empresa e a Fraport e suas prestadoras de serviço, exclusivamente na construção e instalação do hub. "A isenção vale à pena por conta do impacto que esses passageiros irão promover aqui. O Ipece está calculando esse impacto", diz.