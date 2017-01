Embaixador quer parceria com CE

00:00 · 27.01.2017

Para conhecer as potencialidades da indústria cearense e as oportunidades de parcerias, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, fez a sua primeira visita oficial ao Ceará nesta semana. A agenda contou com reunião na última quarta-feira (25), com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e encontro ontem (26), com o governador Camilo Santana, com o diretor administrativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, além de visita ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A visita ao Ceará objetiva a promoção da cooperação científica entre o Nordeste do País e a Alemanha, conta o embaixador, sobretudo nas áreas de bioeconomia, energias renováveis, eficiência energética, pesquisa marítima, treinamento profissional, expansão e diversificação do comércio.

Camilo Santana explicou que durante a conversa, o embaixador demonstrou o interesse de empresas alemãs em investir em no Estado, principalmente na área de energia eólica. "Temos trabalhado muito para atrair novos investidores ao Ceará e, com isso, aumentar a geração de empregos aos cearenses", ressaltou o governador.

Já o dirigente da FIEC apresentou as Rotas Estratégicas e o Programa para Desenvolvimento da Indústria e destacou o setor de energias renováveis como um dos mais propícios para a realização de alianças entre as empresas cearenses e alemãs.