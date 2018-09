Em pregão instável, dólar cai para R$ 4,13

01:00 · 20.09.2018

São Paulo. A volatilidade deu o tom nos mercados brasileiros nessa quarta-feira (19), conforme investidores digerem informações eleitorais e tentam projetar cenários. O dólar fechou em baixa de 0,38%, a R$ 4,129.

Na abertura, o dólar comercial, que fechou a R$ 4,145 na véspera, foi para R$ 4,174 e bateu R$ 4,178. Ao longo do dia, no entanto, conseguiu surfar no cenário externo mais favorável a emergentes e fechou em baixa.

Estados Unidos e China anunciaram nesta semana novas tarifas sobre importações um do outro, mas as medidas foram menos severas do que o inicialmente esperado. Além disso, há a expectativas de que novos estímulos econômicos dados pela China fornecessem algum suporte para mercados emergentes.

Conversa

Lá fora, o dólar perdeu força para 19 das 31 principais divisas. "Há a percepção de que muita conversa ainda deve ocorrer podendo-se chegar a um bom termo, evitando uma guerra comercial generalizada. É a visão do copo meio cheio", disse a SulAmérica Investimentos em relatório sobre o cenário.

Bolsa de Valores

O dia também foi muito volátil na Bolsa brasileira, apesar do tom mais positivo no exterior.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, chegou a atingir os 79 mil pontos, mas terminou em queda de 0,19%, a 78.168 pontos.