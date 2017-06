Em Paris, Henrique Meirelles é chamado de 'golpista'

00:00 · 10.06.2017

Paris. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi chamado de "golpista" na manhã dessa sexta-feira (9), em Paris, França, por uma mulher que se identificou à reportagem como sendo militante do Partido dos Trabalhadores (PT).

Poucos minutos depois do ministro começar a discursar no Fórum Internacional Econômico para América Latina e Caribe, a mulher levantou-se de sua cadeira no auditório do Ministério da Economia da França e começou a gritar que Meirelles era "golpista". A mulher também chamou o ministro de "corrupto" e "mentiroso".

Ela seguiu o protesto durante alguns minutos e não parou até que foi retirada do local por seguranças do evento. "Vai ser derrubado seu governo no Brasil", continuou, aos gritos.

Enquanto a manifestante ainda protestava no meio da plateia, Meirelles insistia em continuar seu discurso sobre as reformas, no palco do evento.

No momento do incidente, Meirelles falava no painel "América Latina e Caribe diante dos novos desafios da Globalização" e dividia o palco com o ministro da Produção da Argentina, Francisco Cabrera, e representantes de governos e instituições de várias partes do mundo.

O Fórum foi aberto pelo ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, e o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), Angel Gurría.

Militância

Ao sair do evento, mas ainda dentro do prédio do Ministério de Economia e Finanças, a mulher disse aos seguranças, falando ainda em língua portuguesa, que era militante do Partido dos Trabalhadores.

Depois, correspondentes brasileiros tentaram abordar a manifestante, ainda nas instalações do prédio, mas os seguranças do local não permitiram e a retiraram do espaço.

Improviso

Meirelles fez sua apresentação em "portunhol", atendendo a pedidos da organização, já que a maioria dos participantes é de países de língua espanhola. Mesmo antes do episódio, o ministro já consultava periodicamente e escrevia em seu telefone celular.

O ministro, que fora eleito deputado federal por Goiás em 2002, presidiu o Banco Central (BC) durante os oito anos do governo Lula. Ele foi cogitado a assumir o Ministério da Fazenda durante o governo Dilma. Contudo, apenas com a posse de Michel Temer como presidente interino da República, em maio de 2016, é que foi nomeado.