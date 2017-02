Em meio ao desemprego, busque organizar as finanças

00:00 · 06.02.2017

Em 2016, o desemprego chegou a patamares antes nunca vistos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última semana, a desocupação continuou a crescer no fim do ano passado, atingindo 12,3 milhões de trabalhadores no 4º trimestre de 2016, ou uma taxa de desemprego de 12%, a maior da série histórica, iniciada em 2012.

Na comparação com igual período de 2015, o País teve 3,3 milhões a mais de pessoas sem emprego, uma alta de 36%. Para este ano, a situação deve continuar difícil. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) prevê que 3,4 milhões de pessoas no mundo serão dispensadas de suas atividades em 2017, sendo 1,2 milhões (ou alarmantes 35%) só no Brasil.

Diante dessa projeção e após um ano em que o cenário econômico recessivo tirou o sono de muitos brasileiros, estar preparado para as adversidades é imprescindível, segundo especialistas. O economista José Maria Porto aconselha salvaguardar 10% da renda, que de acordo com ele, pode ser aplicado no mercado financeiro. "Nesses momentos de crise, onde vem o desemprego e os aumentos de salário são menores, cria-se um clima de insegurança é aí que a gente cai na real", avalia.

Assim, ele destaca que muitas famílias caem no erro de não alimentarem reservas financeiras em momentos de bonança, esquecendo que a qualquer momento há a possibilidade de haver imprevistos. Para quem está incluído neste grupo, ele indica fazer um levantamento minucioso do que se ganha e do que está sendo gasto. "No caso do desempregado, o que entra é o seguro-desemprego, mas é uma renda que só cobre o trabalhador por até cinco meses", destaca.

Tempo de recolocação

E tem sido cada vez mais difícil confiar no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 'segurar as pontas' até conseguir um novo trabalho. Isso porque os desempregados despendem mais de oito meses procurando por trabalho, segundo a última Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Fortaleza (PED/RMF). Ou seja, são três meses a mais que o tempo máximo de cobertura do seguro-desemprego.

Porto ressalta que, em situações como essa, a família toda deve se unir em busca de atividades que garantam renda. "Os membros da família acabam precisando sacrificar objetivos para ajudar. Às vezes, alguns planos de vida precisam ser adiados, mas a família precisa pensar em unidade e saber que tudo passa apesar dos períodos difíceis".

Dívidas como prioridade

Quando o desemprego bate na porta, o primeiro pensamento de muitas pessoas é quitar as dívidas o mais rápido possível. Para Porto, é preciso analisar com cautela a situação. "Existe aquela pessoa que está com o seguro-desemprego, mas que tem qualificação e que sabe que tem chances de se recolocar no mercado. Temos também a situação em que a pessoa está recebendo, mas reconhece que será muito difícil arranjar algo", diz.

"Esta última sabe que o seguro-desemprego é a sua única fonte de renda. Tem que ter dinheiro para educação e saúde. Então, infelizmente, nesse período, algum credor vai deixar de receber", explica Porto, acrescentando que entre as dívidas, é importante priorizar o cartão de crédito, que geralmente tem os juros mais altos entre os débitos. "É uma dívida com juros altos que é eliminada e uma forma de voltar a ter crédito".

No fim de janeiro, o Banco Central informou que os juros cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo tiveram crescimento de 2,4 pontos percentuais em dezembro de 2016, subindo para 484,6% ao ano.

Além de ser a modalidade mais cara do mercado, os juros do cartão de crédito também atingiram o patamar mais alto da série histórica, que começa em março de 2011. Em novembro do ano passado, os juros estavam em 482,2% ao ano. No ano, a taxa do cartão de crédito rotativo teve alta expressiva de 53,2 pontos percentuais.

Estratégia e capacitação

Para o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos, por mais que pareça correto quitar as dívidas imediatamente após perder o emprego, esta pode não ser a opção mais sensata. A ordem é planejar-se antes de qualquer medida. "Isso pode ser um erro, pois se usar muito deste dinheiro, estará sob o risco de ficar sem receitas para cobrir gastos à frente", diz.

E os ganhos como seguro-desemprego e férias vencidas devem ser mexidos somente após montada uma estratégia. "O desempregado tem que ter dinheiro guardado para as despesas, mas, eventualmente, para investir também num curso e retomar a carreira", analisa Domingos.

Padrão revisto

Essa estratégia deve ser combinada a duas outras dicas: rever o padrão de vida, fazendo uma espécie de "faxina financeira", e reduzir o valor de algumas contas, além de negociar as dívidas.

"Gastos como TV a cabo, celulares e smartphones, 'balada' e ida a restaurantes, água e energia podem ser repensados", afirma o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira

Negociação de dívidas

Para ele, essa também é a hora de buscar credores, "sendo o mais franco possível". "É mostrar que não quer se tornar inadimplente, mas que também não possui condições de pagamento, buscando assim diminuir os juros e esticar os débitos. Lembrando sempre de priorizar dívidas com juros mais altos e com bens de valor como garantia", confirma.