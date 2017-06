'Eleitor-consumidor' exige novos nomes

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:16

Mesmo que o presidente Michel Temer deixe o cargo, a comentarista da Globo News avalia que ele terá um substituto do "mesmo campo", a ser escolhido por eleições indiretas, no Congresso Nacional ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

"Estamos muito próximos do fim de um ciclo de se fazer política". A previsão é da comentarista da Globo News, Cristiana Lobo, que proferiu palestra, na noite de ontem, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em mais uma edição do Fórum Industrial Ideias em Debate. Na opinião da jornalista, estarão à frente desse processo de mudança os jovens, que procuram viver de forma cada vez mais simples e prática com o auxílio da tecnologia. São consumidores exigentes e querem novos nomes na política.

"O jovem não quer mais um carro. Ele quer um smartphone de última geração, que faça o máximo de coisas possíveis. Tudo isso vai simplificando as coisas. Esse consumidor é o eleitor. Ele não vai aceitar a corrupção, a política como ela está", analisa.

Diante da atual crise política, que envolve denúncias comprometedoras para o presidente Michel Temer, Cristiana Lobo ressalta que os nomes postos à mesa para eventuais eleições indiretas, ou mesmo os possíveis candidatos do pleito de 2018, não despertam o desejo de voto da juventude. "Eu não estou vendo a política atrair candidatos novos. Quem está aí não é quem apetece esse eleitor-consumidor", diz.

'Campo azul'

Mesmo que Michel Temer deixe a presidência, a comentarista da Globo News avalia que o substituto será do "mesmo campo" do presidente, escolhido por eleições indiretas, no Congresso. "Se o Temer sair, a substituição será no 'campo azul', com maioria no Congresso. A oposição, no 'campo vermelho', não tem força", explica ela.

Diante do desgaste de Michel Temer à frente do Executivo nacional, Cristiana Lobo projeta ainda que a reforma da Previdência será aprovada, mas ficará "bem magrinha, com a idade mínima (65 para os homens e 62 para as mulheres) e mais uma ou outra coisa. Já se sabe que outra reforma da Previdência vai precisar ser feita daqui a três ou quatro anos", prevê.

O presidente da Fiec, Beto Studart, destacou, em discurso durante o evento de ontem, que a atual instabilidade política compromete o clima de "esperança" que veio após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Essa grande esperança agora começa a naufragar novamente, com o resultado do julgamento (do Tribunal Superior Eleitoral, de absolver a chapa Dilma-Temer)", afirmou.

Auditório reformado

A edição de ontem do Fórum Industrial Ideias e Debates foi marcada pela inauguração das novas instalações do Auditório Waldyr Diogo. Beto Studart, lembrou do empresário que dá nome ao local, fundador da federação, em 1950, e seu primeiro presidente, à frente da entidade por 12 anos.

Studart destacou Waldyr Diogo como um "homem honrado da indústria, que deu asas ao Sesi (Serviço Social da Indústria) e ao Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e por isso se tornou diretor financeiro da CNI (Confederação Nacional da Indústria)".

O que eles pensam

Possível mudança de governo

"A política vem atrapalhando este País de uma forma muito cruel. Até porque a gente não sente, por parte dos políticos, a sensibilidade no que diz respeito ao estrago que isso tem feito para a economia e a sociedade brasileira. Eu acho que não vai ser elegendo um presidente da República pelo próprio parlamento que vai melhorar não. Eu acho que é vai piorar".

Fernando Cirino - Empresário

"Pela complexidade que o assunto hoje tem e o emaranhado que há - é uma verdadeira 'teia de aranha' essa situação" - não sei se resolveria o problema se saísse o atual presidente e se realizasse uma nova eleição. Mantem-se Temer e aguardamos 2018? Eu não tenho ponto de vista formulado. De qualquer forma, o Brasil está com perspectivas de crescer neste ano".

Flávio Saboya - Presidente da Faec