Egídio Serpa - Unimed: difícil mas no azul

00:00 · 01.02.2017

Para a Unimed Fortaleza, 2016 "foi um ano difícil", mas fechado no azul - a receita foi R$ 6 milhões superior à despesa, como informa seu presidente, o pediatra João Borges. A empresa - uma cooperativa com 4.250 sócios, todos médicos, e 357 mil vidas seguradas - é uma das 10 maiores do Ceará em faturamento. Para ser um cooperado da Unimed Fortaleza, o médico tem de investir R$ 60 mil em até 48 parcelas mensais. Por que 2016 foi difícil? Caiu 5% o número de segurados - responde João Borges, que já descortina discreta recuperação. Nos últimos dois anos, o HRU - Hospital Regional Unimed - passou por uma reforma geral e ganhou nova rede elétrica e um grupo de 3 geradores de energia. Nessa reforma, investiram-se R$ 5,5 mi. E mais virá durante este ano.

Energia

Para a consultoria Thymo Energia, a conta de luz do brasileiro das diferentes regiões do País não terá aumento neste ano. Aqui no Nordeste, também. Mas há os que não acreditam nisso.

Hospital

Ainda sobre a Unimed Fortaleza: seu Hospital Regional, que tinha 270 leitos quando se empossou a atual diretoria, terá 350 no fim do próximo ano. Para isso, será aproveitado o 5º andar do HRU, que ganhou requalificação internacional, consolidando sua liderança.

Perdido

Agrônomos que visitaram o Perímetro Irrigado Araras Norte - administrado pelo Dnocs - trouxeram péssima notícia de lá: estão perdidas as grandes plantações de banana, goiaba, mamão e goiaba. Motivos: a falta de água e a gestão deficiente.

O Legislativo e o Executivo

Por que há deficiências no serviço público? Muitas são as causas mas no Ceará - é assim também no Brasil todo - a principal tem sido a escalação de políticos de limitada competência para cargos e funções de que é exigida a arte de decidir. Um executivo do governo do Estado - ou de qualquer prefeitura - que tem medo de tomar uma decisão e, por isto mesmo, protela-a ao ponto de por em risco um projeto de interesse social ou econômico - tem uma opção: exonerar-se. Há políticos competentes no Legislativo - e não se deve abrir mão deles - mas frustrantes no Executivo.

Dólar

Valoriza-se o real frente ao dólar, cuja cotação desaba por causa, principalmente, do "efeito Trump", cujos decretos executivos têm causado espanto e medo nos mercados e nas ruas do mundo. No Brasil, a queda do dólar prejudica a quem exporta, mas uma boa ajuda para a queda da inflação.

Bom

S. Francisco

Na primeira semana de março, as águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias estarão abastecendo Campina Grande, na Paraíba. É o Canal Leste em plena operação. E o Canal Norte?

Ruim

Odebrecht

Muito provavelmente, se for cumprida a tradição, as revistas do fim de semana trarão - por meio de vazamento - partes da delação do pessoal da Odebrecht. Será mais lenha no fogo da crise.

Livre Mercado

Novidade no mercado da comunicação: a agência Caramelo, que faz assessoria de imprensa para a Construtora e Incorporadora Magis, está a gerenciar também a presença do cliente nas redes sociais na internet. O Índice de Confiança da Indústria subiu 4,3 pontos em janeiro ante dezembro, alcançando 89,0 pontos, o maior nível desde maio de 2014, disse a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,0 ponto, para 86,7 pontos.