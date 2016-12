Egídio Serpa: Brasil: um jeito para a elite

00:00 · 22.12.2016

Com as exceções que só confirmam a regra, a elite política brasileira - a que legisla em troca de propinas e a que governa estados e municípios - é irresponsável e também incompetente. A Lava Jato já expôs a parte putrefata das excelências flagradas na corrupção; e a mídia revela a extensão da farra com o dinheiro público. RS, RJ, MG e outros tantos estados quebraram porque - em vez de investir na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura - os governadores optaram por ampliar as benesses das corporações de servidores. O resultado da irresponsabilidade está aí: não há mais dinheiro para pagar tanta dádiva. E a Câmara dos Deputados, na hora de cortar a raiz da irresponsabilidade, o que faz? Irriga-a. O que fazer para dar jeito a essa elite?

Telecomunicação

O governo está perto de sancionar a nova Lei Geral de Telecomunicações sem que haja entendimento sobre qual é, efetivamente, o valor que as operadoras de telefonia fixa teriam de devolver à União ao fim de suas concessões.

Loucos

Parece que o Brasil está a pleno emprego, que não há uma crise na economia e que tudo vai bem. Os vereadores de SP aumentaram seus altos vencimentos em mais 26,3% - a inflação do ano é de 6,4%. Ou são irresponsáveis ou loucos. Ou as duas coisas.

Em dia

Assegura a secretária de Urbanismo da Prefeitura de Fortaleza, Águeda Muniz: o tempo de espera máximo para a liberação de projetos imobiliários na sua pasta é de 50 dias. Antes dela, a espera chegou a mais de um ano. Os construtores confirmam.

Atacadão

De uma fonte diretamente ligada ao varejo: a loja do Atacadão em Juazeiro do Norte, que atende o Cariri todo, registrou neste 2016 receita mensal média de R$ 35 milhões; a receita da loja da Serrinha, em Fortaleza, chegou aos R$ 25 milhões.

TCM: o que diz Cid Gomes

Na sua conversa com os empresários da indústria e da agropecuária, no dia 19, o ex-governador Cid Gomes discursou a favor da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios - o TCM. Ele argumentou que o País vive um tempo de contenção de gastos em todos os níveis da gestão pública - federal, estadual e municipal. Cid entende que o Tribunal de Contas do Estado - o TCE - tem condição de absorver o que faz o TCM, com custo bem menor. De quebra - diz ele - serão extintos os cargos de conselheiros , que são vitalícios, e mais os de secretários, de assessores e outros tantos. Economia de R$ 45 milhões por ano.

Novo tempo

Honório Pinheiro (foto), presidente da CNDL e sócio majoritário da rede de lojas Pinheiro Supermercado, é um otimista. Ele espera que o Ano Novo de 2017 "traga um novo tempo ao varejo, empregador intensivo de mão de obra e garantidor do abastecimento do País, que quer o crescimento de volta".

Bom

Vivo

Informa a operadora Vivo: seu serviço de telefonia móvel, na cidade do Crato, no Sul do Ceará, já conta com a tecnologia 4G. E adianta: agora, é de 35,4% sua participação nesse mercado.

Ruim

Paulada

Com os "aliados" que tem na Câmara dos Deputados, Michel Temer não precisa de oposição. Eles - de costas para o País - deram uma paulada no esforço de ajustar as contas públicas.

Livre Mercado

Fortaleza ganhou mais uma casa de carnes: o restaurante Burney's 746, dos sócios Marcelo Pimentel, Lucas Fernandes e Carlos Alberto Teixeira, o Carlão, que é o chefe de cozinha. Os irmãos Cláudio e Ivens Dias Branco Júnior, que almoçaram lá terça-feira, elogiaram o serviço, a carta de vinhos e a qualidade das carnes e das sobremesas. No projeto piloto do "cacau cearense" - em 4 hectares do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas, a produtividade é 10 vezes maior do que a da Bahia.