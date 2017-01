Eficiência na gestão fiscal deve atentar para legislação

00:00 · 14.01.2017

Para especialista, o planejamento tributário ajuda a avaliar o cenário e a melhorar a gestão fiscal

Mal visto pelo poder público, há quem considere o planejamento tributário uma forma de sonegação de impostos, o que é crime. Tributaristas defendem que a prática não é "dar um jeitinho" de pagar menos, mas sim uma forma de avaliar o cenário em que a pessoa ou a empresa está inserida e se utilizar de ferramentas legais para melhorar a eficiência na gestão fiscal e tributária. Ainda assim, a linha divisória entre uma coisa e outra pode ser um pouco turva.

LEIA MAIS

.Peso da carga tributária é maior para quem tem menos

.Contribuinte precisa começar a se organizar

.Planejamento da empresa reduz impacto no caixa

.Prática requer atenção especial

De acordo com Elizabeth Martos, coordenadora no curso MBA - Gestão Tributária da Trevisan Escola de Negócios, há duas correntes de entendimento que se destacam na consideração da legalidade da prática. Na primeira, considera-se que se as ações forem lícitas, é planejamento tributário; se forem ilícitas, trata-se de evasão fiscal, com a possibilidade de se desconsiderar as ações que foram realizadas e também de cobrar todos os impostos devidos, que serão pagos com multas e juros.

'Propósito legal'

Já de acordo com a segunda corrente, ela afirma que além de ser necessário que as práticas sejam legais, é preciso ainda que o contribuinte demonstre seu "propósito negocial", isto é, os motivos que justifiquem a adoção do planejamento, sejam eles de caráter econômico, comercial ou societário, entre outros. "Isso significa que o contribuinte, ainda que licitamente demonstre que optou pela realização do planejamento tributário, o fez não exclusivamente para reduzir custo com os impostos, mas por diversas outras motivações", explica.

Limites turvos

Já o tributarista Lucas Carvalho avalia que, mesmo entre os profissionais mais experientes do mercado, é cada vez mais difícil determinar onde está a linha divisória entre planejamento tributário e evasão fiscal. Ele aponta que, no passado, se dizia que o limite estaria no momento da ocorrência do fato gerador do tributo - qualquer organização dos negócios antes do seu recebimento seria planejamento tributário. Mas a distinção já não tem mais qualquer valor prático.

"É claro: sabemos identificar a escolha do desconto simplificado na Declaração de IRPF como uma evidente demonstração de planejamento tributário de pessoas físicas, assim como também sabemos apontar que o recebimento de recursos em uma conta bancária no exterior, não declarada para a Receita Federal (e também não submetida à tributação do IRPF), configura evidente evasão fiscal. Mas e a 'zona cinzenta'?", questiona. (YP)