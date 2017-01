Efeito Trump sobre economia do Brasil ainda é incerto

01:00 · 12.01.2017 por Yohanna Pinheiro- Repórter

Caso a taxa de juros seja elevada nos Estados Unidos, o dólar deve se valorizar ante o real e favorecer as exportações brasileiras ( FOTO: REUTERS )

Com um discurso volátil e posicionamentos diferentes dos defendidos pelo partido que o elegeu, os efeitos das decisões do novo presidente americano Donald Trump sobre a economia mundial e a brasileira ainda é imprevisível. Especialistas destacam que, por não ter uma política de estado clara, o republicano tem trazido instabilidade em um mundo já cheio de incertezas.

Para Ênio Arêa Leão, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, não é certo sequer que o presidente terá de fato maioria no Congresso, mesmo sendo formado principalmente por republicanos. "Além de defender medidas que não são claramente republicanas, Trump tem sido criticado por membros do próprio partido por ter indicado o genro (Jared Kushner) como assessor sênior da Casa Branca", diz.

Ele avalia que, como o presidente dos EUA precisa da aprovação do Congresso para implementar mudanças significativas, será preciso pelo menos uns seis meses de mandato até que se possa saber o que ele pretende e o quanto ele será podado pelo parlamento. "Por não ser um político com história, não se sabe ao certo as bandeiras que vai defender após assumir o cargo", pontua.

Nesse âmbito, o economista afirma que o Brasil está em um cenário mais periférico em relação aos EUA e não deverá sofrer muitos impactos, pelo menos neste momento. "Agora, a única coisa que poderia nos afetar de maneira mais direta seriam as leis imigratórias, mas nada que irá impactar as relações comerciais que estão estabelecidas", explica Arêa Leão.

Alta do dólar

Já Amanda Monteiro, diretora do Sindicato das Empresas Contábeis do Ceará (Sescap), avalia que, caso a taxa de juros seja elevada nos EUA, o dólar deve se valorizar ante o real e favorecer as exportações brasileiras. "Existe uma expectativa dos exportadores brasileiros de carne quanto à intenção de Trump em romper alguns acordos internacionais, como com o México. Seria uma oportunidade", afirma.

Ela aponta que tudo que se pratica nos Estados Unidos afeta diretamente a economia brasileira, sejam nas exportações, importações ou relações institucionais. A contadora também ressalta a imprevisibilidade de Trump que, mesmo eleito pelo partido republicano, tem um discurso mais protecionista e não de livre mercado. "As instituições de controle político dos EUA devem funcionar para coibir excessos", avalia Amanda.

Para Gustavo Farias, gestor de fundos e certificados, a economia brasileira está mais preocupada com os próprios problemas do que com a possível influência do Trump no Brasil. Mas a possível alta do dólar, segundo ele, pode ocasionar algum aumento da inflação no País em 2017, tendo em vista o custo mais elevado para alguns produtos influenciados pela moeda americana, como as passagens aéreas.

Ele analisa que Trump pode tentar implementar as medidas que apresentou durante a campanha, que considera "loucuras", mas prevê que o conservadorismo do Congresso americano deverá podar extremos. "Se ele conseguir realmente a aprovação, prevê-se que a economia dos EUA poderá entrar em recessão entre 12 e 24 meses, e aí sim sentiríamos algum efeito no Brasil, com a redução de investimentos no País", pontua.

Farias acrescenta ainda que, diferentemente de países como o México e a África do Sul, que têm uma dependência muito maior do mercado americano, o Brasil depende mais de si mesmo para retomar seu crescimento. "Precisamos internalizar e ver essas medidas de ajuste, como a reforma da previdência, entre outras, para recuperar a economia do País", destaca.

Perspectivas

