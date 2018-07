Economia do CE cresce 0,8% de janeiro a maio

01:00 · 17.07.2018 por Bruno Cabral - Repórter

Empresas ligadas aos serviços e ao comércio formam o grupo de maior participação no desempenho do Estado devido ao peso na economia cearense que possuem, segundo atesta o Banco Central ( Foto: José Leomar )

Embora tenha apresentado queda de 1% na passagem de abril para maio, mês da greve dos caminhoneiros, a atividade econômica no Ceará cresceu 1,13% no acumulado de 12 meses até maio. E, no ano, a economia cearense avançou 0,84%. Nas três comparações, o Estado apresentou resultados superiores ao observado no Nordeste, onde a atividade caiu 1,16% em maio, 0,99% no acumulado do ano, e cresceu 0,31% no acumulado de 12 meses.

Apesar do resultado negativo em maio, o desempenho observado na comparação anual, seja no acumulado de 12 meses como no acumulado do ano, sinalizam uma retomada do nível de atividade da economia local. Ainda assim, os resultados positivos ainda não compensaram os efeitos da crise econômica que atingiu o País nos últimos anos e o desemprego continua elevado, o que atinge diretamente setores como o do comércio e de serviços, os mais relevantes da economia local.

Considerando os meses de março, abril e maio, a atividade econômica estadual apresentou retração de 0,46% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Enquanto no Nordeste, houve retração de 2,30% na mesma comparação. Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE) e do Nordeste (IBCR-NE), divulgados ontem (16) pelo Banco Central.

Na avaliação do economista Ricardo Eleutério, o melhor desempenho da economia do Ceará em relação à do Nordeste é fruto de investimentos públicos e privados e da boa situação das contas públicas do Estado.

"A economia cearense vem apresentando, já há algum tempo, uma melhor dinâmica econômica do que a do Nordeste, fruto de investimentos locais e estrangeiros, dado que o Ceará tem um bom equilíbrio fiscal". Além do Ceará, os estados com maior participação na economia do Nordeste são Bahia e Pernambuco.

Trimestre

Além da queda registrada na passagem de abril para maio, a economia cearense também apresentou retração na comparação com maio de 2017, com queda de 2,33%. O resultado acabou impactando negativamente o resultado trimestral (março, abril e maio) na comparação com o trimestre imediatamente anterior, que caiu 0,46%. No Nordeste, a atividade em maio caiu 3,76%, ante o mesmo mês de 2017 e 2,30% ante o trimestre de dezembro a abril.

"Assim como ocorreu no País, o impacto negativo de maio foi causado, sobretudo, pela greve dos caminhoneiros, que prejudicou diversos setores da economia e pressionou a inflação", diz Eleutério. "Ainda assim, o Ceará se mostrou melhor do que o Nordeste, devido a empresas como a CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), que já vem dando resultado para a receita do Estado, com recordes de exportação, como foi no ano passado. Então a gente tem um somatório de fatores", completa.

Transportes

A performance mensal da economia do Ceará refletiu os impactos causados pelo setor de transportes, que atingiu a indústria (-4,9%), o comércio varejista ampliado (-2,6%) e o setor de serviços (-2,9%), que têm grande relevância na economia local. No ano, a economia do Estado apresentou queda em janeiro, duas altas seguidas, em fevereiro e março, e outra retração em abril (-0,36%). O IBCR, divulgado mensalmente pelo BC, é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Opinião do especialista

Resultado se deve à greve dos caminhoneiros

Em maio, o indicador de atividade econômica cearense apresentou números negativos, em grande medida, devido aos efeitos da greve dos caminhoneiros. A performance mensal decorreu da crise do setor de transportes, que "acertou em cheio" a indústria (-4,9%), o comércio varejista ampliado (-2,6%) e o setor de serviços (-2,9%), na medida em que todos apresentaram retração, e também, da representatividade econômica local.

Apesar do resultado mensal atípico, no acumulado dos últimos 12 doze meses, a retomada do nível de atividade econômica no Ceará é observada, inclusive com performance melhor que o Nordeste. Apesar do crescimento, vale ressaltar, que o sentimento da sociedade em geral, é que a economia continua "travada".

Essa percepção, em grande medida, pode ser explicada por dois motivos: O primeiro é que embora exista processo de retomada, os números positivos recentes ainda não compensam a depressão econômica, que afetaram os segmentos e atividades econômicas de forma mais forte. E o segundo é que o desemprego ainda é elevado, afetando o orçamento das famílias e, por consequência, a capacidade de consumo, bem-estar e endividamento.