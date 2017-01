E-commerce avança 11%

00:00 · 03.01.2017

Somente no Natal, as vendas do e-commerce totalizaram R$ 7,7 bilhões, alta de 3,8% ( FOTO: JL ROSA )

São Paulo. Mesmo em um cenário de crise econômica, alguns setores brasileiros conseguiram continuar crescendo em 2016, a exemplo do e-commerce, que faturou R$ 53,4 bilhões, avanço de 11% em relação a 2015. A expectativa é que o bom desempenho do setor continue neste ano, com uma estimativa de alcançar um faturamento de R$ 59,9 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Apesar de não ter modificado a trajetória de crescimento do setor, a crise econômica modificou seu potencial. A avaliação é do presidente da ABComm, Maurício Salvador. "Se por um lado a expansão e elevação da Classe C e D, para a classe média aumentou o poder de consumo dos brasileiros, por outro a crise econômica teve um efeito negativo que afetou essa nova camada social", afirma.

O bom resultado do e-commerce em 2016 contou com o impulso das vendas de Natal, que totalizaram R$ 7,7 bilhões, alta nominal de 3,8% ante igual período do ano anterior, conforme aponta a Ebit, empresa de informações sobre o comércio eletrônico nacional. O tíquete médio também foi maior: R$ 463, alta de 10,3% ante igual período de 2015. O volume total de pedidos ficou abaixo do apurado no ano anterior (-5,9%), com 16,6 milhões de encomendas, o que não chegou a impactar no faturamento total.