Dólar turismo é vendido a R$3,30 em Fortaleza

00:00 · 28.01.2017

Com influência sobre a moeda americana, os juros dos EUA, não poderão ter alta em ritmo tão intenso quanto esperado desde que Trump foi eleito ( Foto: AG. REUTERS )

Fortaleza/ São Paulo. Depois do dólar à vista recuar 0,93%, na última sexta-feira (27), as casas de câmbio de Fortaleza também reduziram o valor do dólar turismo, que foi encontrado custando por R$3,30 a R$3,54, variando de acordo com o lugar e com a forma de pagamento.

Em janeiro do ano passado, a moeda era vendida nas casas de câmbio da Capital por até R$ 4,52, uma queda de 21,68% na comparação entre os maiores valores encontrados no mês de janeiro de 2016 e 2017.

A Sadoc e a Boa viagem Cambio, foram as casas que apresentaram o menor preço para a compra do dólar à vista, na sexta-feira passada, de R$3,30. Se o pagamento for no cartão pré-pago, o valor sobe para R$3,46, na Boa Viagem. A Sadoc não comercializa a moeda neste formato.

Já a Confidence apresentou os maiores preços, de R$3,37 na compra em espécie e de R$3,54, no cartão pré-pago.

Mercado financeiro

No mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou o dia em queda ante o real. O movimento se repetiu ante outros emergentes, como México, Argentina, Rússia e Índia. Com a notícia de que o PIB dos EUA avançou 1,9%, abaixo do resultado do terceiro trimestre, analistas estimam que a alta dos juros nos Estados Unidos não poderá ocorrer em ritmo tão intenso quanto esperado desde que Donald Trump foi eleito.

O dólar à vista (usado em operações do mercado financeiro) caiu 0,93%, para R$ 3,1533. Já a cotação comercial (usada no comércio exterior) cedeu 0,91%, para R$ 3,1530. O patamar de R$ 3,15 é o menor em três meses, desde outubro passado

Bolsa

Esta sexta-feira (27) também foi de perdas no mercado financeiro, após as bolsas internacionais e a brasileira acumularem uma semana de valorização. A deixa para a realização de lucros veio do Produto Interno Bruto (PIB) americano, que cresceu menos que o esperado pelos economistas brasileiros.

O Ibovespa perdeu 0,24% nesta sexta-feira, mas conseguiu sustentar o patamar de 66 mil pontos conquistado no começo da semana. O principal índice brasileiro acumula alta de quase 10% em janeiro, a 66.033 pontos.

O resultado desta sexta foi puxado pelos papéis da Petrobras e dos bancos, que devolveram parte dos ganhos expressivos registrados na quinta-feira.

As ações preferenciais da companhia (sem direito a voto) recuaram 1,13%, a R$ 15,62. Os papéis ordinários (com direito a voto) caíram 1,78% e terminaram o dia a R$ 17,08.

A companhia acumulou dois dias de perdas com notícias de redução em seus campos de petróleo e também pelo processo por investidores estrangeiros na Holanda. Eles pedem indenização por perdas causadas com corrupção, investigada pela Operação Lava Jato. Por fim, nesta sexta o petróleo se desvalorizava no mercado internacional.

Bancos

No segmento bancário, o Banco do Brasil perdeu 1,9% depois de ter avançado 6% no pregão anterior, fechando o dia R$ 31,39. As units (grupo de ações) do Santander também registraram queda após impulso de resultado melhor que o esperado no quarto trimestre do ano passado. O lucro do banco cresceu 23% no período, quando comparado com o último trimestre de 2015.

Itaú e Bradesco também recuaram. Fora do Ibovespa, as ações do Banrisul tiveram nova alta, de 6,59%, com a possibilidade de o banco gaúcho ser incluído em um programa de privatização para salvar as finanças do Rio Grande do Sul.

No exterior, as principais Bolsas europeias fecharam no vermelho, a exceção do índice britânico FTSE 100, que avançou 0,32%. Nos Estados Unidos as bolsas tiveram recuo moderado.

Juros

Os contratos futuros de juros negociados na BM&F também recuaram. O vencimento janeiro 2018 foi de 10,960% para 10,935%, enquanto o janeiro 2021 caiu de 10,730% para 10,640%.