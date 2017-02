Dólar tem menor valor em 3 meses

00:00 · 03.02.2017

A moeda chegou a ser negociada a R$ 3,10, um dia após os juros dos EUA serem mantidos ( Foto: Reuters )

São Paulo. O dólar fechou em baixa ontem (2) e chegou a ser negociado a R$ 3,10 um dia após o Federal Reserve (Fed, banco central americano) decidir manter os juros na faixa entre 0,5% e 0,75% ao ano, sem dar sinais de quando pretende elevar a taxa. O dólar comercial recuou 0,88%, para R$ 3,122, menor cotação em três meses. Já o dólar à vista, referência no mercado financeiro, fechou com uma queda de 1,03%, para R$ 3,118. Ambos, na mínima, tocaram R$ 3,109.

O comportamento da moeda americana no Brasil acompanhou a desvalorização do dólar no mundo, após a falta de sinalização do Fed sobre quando pretende elevar a taxa de juros nos EUA. A expectativa dos analistas é que haja três aumentos durante todo o ano. A probabilidade de uma alta no próximo encontro do comitê de política monetária dos EUA, em março, é de aproximadamente um terço.

Entre as 31 principais divisas mundiais, 28 se valorizaram em relação ao dólar nesta sessão. Apenas a libra britânica conseguiu se fortalecer ante a moeda americana. "O cenário global contribuiu bastante para os movimentos dessa quinta-feira. Mas também houve contribuições domésticas. A escolha do ministro (Edson) Fachin para a relatoria da Lava Jato indica que não haverá interferência na evolução da operação, segundo ouvimos do mercado", afirma Ignacio Crespo, economista da Guide Investimentos.

"Além disso, a reeleição de Rodrigo Maia na Câmara e o discurso dele falando de reformas reforçam as expectativas de que as tramitações das reformas (Previdência e trabalhista) vão continuar nos próximos meses", complementa Ignacio Crespo.

Bovespa

O Ibovespa encerrou o dia com queda de 0,40%, para 64.578 pontos, pressionado pela queda das ações de bancos após o lucro do Bradesco ficar abaixo do esperado. Os papéis da Vale e da Petrobras também pesaram sobre o índice. O giro financeiro foi de R$ 7,145 bilhões, acima do volume médio diário no ano (R$ 6,920 bilhões).

As ações preferenciais do Bradesco lideraram as baixas na Bolsa, com queda de 3,74%. Os papéis ordinários perderam 2,53%. As ações do Itaú Unibanco recuaram 0,29%, enquanto as ações do Banco do Brasil caíram 0,93%. As units - conjunto de ações - do Santander Brasil destoaram e conseguiram fechar em alta de 0,53%.

As ações da Petrobras tombaram pelo segundo dia seguido, afetadas pela queda dos preços do petróleo no exterior. Os papéis preferenciais da estatal caíram 0,87%. As ações ordinárias recuaram 1,36%.