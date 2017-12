Dólar tem maior valor em 5 meses

01:00 · 15.12.2017

Moeda norte-americana registrou valorização de 0,63% na sessão dessa quinta-feira (14) ( FOTO: REUTERS )

São Paulo. As informações desencontradas sobre a votação da Reforma da Previdência dentro do próprio governo estressaram o mercado financeiro pelo segundo dia, pressionando em baixa a Bolsa brasileira ontem (14) e levando o dólar a R$ 3,338, maior nível em cinco meses.

O Ibovespa, das ações mais negociadas, recuou 0,67%, para 72.428 pontos. O giro financeiro do dia foi de R$ 11,3 bilhões, inflado pelo leilão de compra e venda dos papéis ordinários do Itaú Unibanco, que não fazem parte do índice.

O dólar comercial fechou em alta de 0,63%, para R$ 3,338, maior nível desde 23 de junho. O dólar à vista se valorizou 0,77%, para R$ 3,340, patamar mais elevado desde 18 de maio, um dia após o vazamento da notícia da delação do empresário Joesley Batista, da JBS.

O dia foi de intenso vaivém envolvendo a data da Reforma. O presidente Michel Temer suspendeu uma reunião para anunciar o dia da votação. Em seguida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a Previdência seria votada em 19 de fevereiro.

Ao longo do dia, os investidores ainda viram o relator da Reforma anunciar flexibilizações no projeto tentar aprovar o texto, enquanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, rejeitou reabrir a temporada de negociações. As incertezas provocaram manifestação da agência de classificação Moody's, que afirmou que o adiamento da votação para fevereiro é um fator de crédito "negativo" e indica falta de apoio política à proposta.

Ações

Das 59 ações do Ibovespa, 19 subiram, 39 caíram e uma se manteve estável. A maior queda foi registrada pelas ações ordinárias da Eletrobras, que caíram 3,80%. A Natura teve baixa de 3,32%, e os papéis preferenciais da Eletrobras recuaram 2,80%. A incerteza em torno da Reforma provoca nos investidores a percepção de que a privatização da elétrica pode ser difícil, apesar de o presidente da estatal ter afirmado que a operação deve ocorrer entre setembro e dezembro do próximo ano.