Dólar tem maior recuo em 6 meses

00:00 · 24.12.2016

A moeda norte-americana à vista terminou a sessão cotada a R$3,2700 na venda. O dólar acumulou na semana perdas de 3,56% ( Foto: Reuters )

São Paulo. O dólar recuou 0,89%, nessa sexta-feira (23), fechando a sessão cotado a R$3,2700 na venda. A moeda acumulou na semana perdas de 3,56%, a maior queda semanal desde o período encerrado em 1º de julho (-4,35%). A moeda norte-americana recuou por influencia de um fluxo de ingresso de recursos em novo dia de volume baixo de negociação com a proximidade do Natal.

Na mínima do dia, a moeda norte-americana foi a R$3,2585 e, na máxima, a R$3,2935. O Banco Central não anunciou intervenções no mercado de câmbio nesta sessão. Ele atuou a última vez no dia 13 de dezembro, por meio de leilão de linha - venda de dólares com compromisso de recompra.

Na Bolsa de Valores, as notícias potencialmente positivas acumuladas pelo setor financeiro nos últimos dias impulsionaram os principais papéis desse tipo, ajudando o Ibovespa a fechar com alta considerável, em um dia sem grandes drivers. A Petrobras também avançou bem, mas os volumes em geral foram baixos e operadores dizem que a tendência ainda é de realização de lucros na Bovespa.

O Ibovespa terminou o pregão com alta de 1,19%, aos 57.937,10 pontos. O volume financeiro ficou em R$ 4,71 bilhões, o que não é tão ruim assim para uma véspera de Natal. Entre as blue chips, Petrobras (ON +1,35% e PN +1,64%) avançou bem e bancos (Itaú PN +2,59% e Bradesco PN +2,09%) também registraram ganhos robustos.

Ações

Já a Vale (ON -0,75% e PN +2,25%) teve um desempenho misto, mesmo com uma recuperação nos preços do minério de ferro. "A Vale caiu muito ontem e se recupera um pouco hoje. Já Petrobras ainda é influenciada pelo acordo anunciado pela Total", diz um operador. Na semana, a queda do Ibovespa foi de 0,77%. Os juros futuros encerraram estáveis nessa sexta-feira.