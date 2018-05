Dólar tem maior cotação no ano

01:00 · 09.05.2018

São Paulo. O câmbio teve uma manhã muito nervosa para os negócios neta terça-feira, 8, com o dólar para junho chegando a bater nos R$ 3,60, mas no meio da tarde os ânimos se acalmaram. A moeda à vista acabou encerrando a sessão em alta de 0,46%, a R$ 3,5685, a maior cotação neste ano. Durante o pregão, oscilou entre R$ 3,5563 (0,12%) e a máxima de R$ 3,5942 ( 1,24%).

O que muito chamou a atenção hoje foi o volume à vista, fraco em relação à média dos últimos pregões, próxima a US$ 1 bilhão. Nesta terça-feira, até as 15h30, o pregão movimentava apenas US$ 180 milhões e, no fim do dia, alcançou US$ 400 milhões. O dólar para junho, às 17h18, subia 0,46% e estava em R$ 3,5760. Os negócios no futuro somavam US$ 10 bilhões, mais próximos ao ritmo de outros pregões. A avaliação do mercado é que o real continuará sob pressão, por conta do cenário geopolítico, que traz tantas incertezas quanto o quadro eleitoral doméstico. Num cenário de tantas dúvidas, as cotações devem continuar apresentando alto nível de volatilidade.

Ontem, a sessão começou com muita expectativa em relação à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar o acordo nuclear com o Irã depois de muita especulação nos mercados, o anúncio oficial saiu por volta das 15h15 - e não mais afetou os ativos por aqui. O dólar já havia abandonado a tendência forte de alta duas horas antes, quando foi divulgado que a Argentina negocia uma linha de apoio financeiro com FMI.