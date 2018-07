Dólar tem leve alta; Bolsa sobe 2%

01:00 · 13.07.2018

São Paulo. O dólar fechou o pregão dessa quinta-feira (12) com alta de 0,08%, cotado a R$ 3,8841 na venda. A moeda norte-americana abriu a cotação do dia em queda de 0,73% - na abertura do dia anterior, a moeda registrava alta de 2%.

O Banco Central (BC) fez ontem apenas o leilão tradicional de rolagem de swaps que vencem em agosto, mas não houve novamente a intervenção extraordinária. Já são 14 dias úteis sem novas ofertas de swap (venda de dólar no mercado futuro) e 11 dias sem leilões de linha (venda de dólar à vista com compromisso de recompra).

Acompanhamento

Na mínima do dia, a moeda dos EUA chegou a cair para R$ 3,83 e foi só no meio da tarde que virou e passou a subir, chegando a bater na máxima de R$ 3,9022. Ao contrário do dólar, o risco Brasil medido pelo Credit Default Swap (CDS) de 5 anos, derivativo de crédito que protege contra calotes na dívida soberana, operava em baixa hoje, a 246,52 pontos-base, ante 252,9 do fechamento de ontem.

Ações

O índice B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) registrou alta de 1,97%, com 75.867 pontos. O volume financeiro movimentado totalizou R$ 9,77 bilhões, novamente abaixo da média do ano, de R$ 11,7 bilhões. O destaque foi a alta valorização das empresas de siderurgia, influenciadas pelas notícias de aumento de exportações do aço para os Estados Unidos.

Os preços das matérias-primas, como minério e petróleo, tiveram forte alta. Os papéis da Usiminas subiram 8,63%; os da Gerdau, 5,64%; e os da Siderúrgica Nacional, 5,55%. As blue chips (ações com alta percepção de qualidade, liquidez e ganhos), como as da Vale (+3,32%), da Petrobras (+3,33%), do Bradesco (+2,24%) e do Itaú (+1,84%) acompanharam a tendência de alta registrada no pregão.