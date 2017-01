Dólar tem alta com ajustes; Bolsa sobe

00:00 · 25.01.2017

São Paulo. O dólar registrou leve alta no fim da sessão de ontem, 24, após alternar sinais ao longo do dia. O dólar à vista encerrou com avanço de 0,22%, aos R$ 3,1734, tendo oscilado entre a máxima de R$ 3,1744 (+0,26%) e a mínima de R$ 3,1592 (-0,22%).

No segmento futuro, o contrato mais líquido, para fevereiro de 2017, terminou a sessão com elevação de 0,17%, aos R$ 3,1770, depois de tocar máxima em R$ 3,1820 (+0,33%) e mínima em R$ 3,1655 (-0,19%). O dólar começou o dia pressionado pela alta no exterior, mas em seguida oscilou entre margens estreitas em meio a giro fraco de negócios.

O Banco Central também seguiu com as operações de rolagem dos contratos de swap cambial que vencem em 1º de fevereiro, adicionando pressão para a queda do dólar. A autarquia vendeu, mais uma vez, 15 mil contratos de swap cambial (US$ 750 milhões) no leilão desta terça-feira, reforçando a percepção de que fará a rolagem integral dos vencimentos do mês que vem.

O fraco volume de operações favoreceu o vaivém das cotações, de acordo com os agentes de câmbio. No mercado à vista, foram movimentados US$ 988,484 milhões, enquanto o contrato futuro para fevereiro teve giro de US$ 8,121 bilhões.

Bovespa

A Bovespa teve sua terceira alta consecutiva, com novo pico em um período de quase cinco anos. O Índice Bovespa chegou a avançar além da resistência dos 66 mil pontos mas, contido pela realização de lucros nas ações de bancos, fechou aos 65.840,09 pontos, em alta de 0,14%.