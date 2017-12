Dólar sobe para R$ 3,32; maior valor desde junho

01:00 · 13.12.2017

São Paulo. O dólar acompanhou o exterior nessa terça-feira (12) e registrou valorização de quase 1%, antes da reunião de política monetária do banco central americano que deve aumentar os juros nos Estados Unidos pela terceira vez em 2017. O dólar comercial subiu 0,93%, para R$ 3,329, atingindo o maior patamar desde 23 de junho deste ano, quando foi cotado a R$ 3,339. O dólar à vista teve alta de 0,96%, para R$ 3,331.

Na Bolsa brasileira, a sessão foi de forte instabilidade, mas o Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, subiu 1,39%, para 73.813,53 pontos. O volume financeiro negociado no dia foi de quase R$ 8 bilhões.

A alta do dólar foi puxada pelo possível aumento de juros nos Estados Unidos, que pode atrair para o país recursos hoje aplicados emergentes como o Brasil.

Na reunião de hoje (13), o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve elevar os juros para a faixa entre 1,25% e 1,5%. Está previsto também discurso da atual presidente do Fed, Janet Yellen, e projeções para a economia americana nos próximos anos.

Além disso, segue no radar dos investidores o esforço do governo para votar a Previdência neste ano, apesar de o próprio governo começar a acenar com a possibilidade de discutir o assunto somente em fevereiro.

Ações

Das 59 ações do Ibovespa, 50 subiram e 9 caíram. A maior alta do dia (5,43%) foi das ações da construtora MRV, que divulgou a retomada de lançamentos voltados para a média renda.

As ações da Petrobras se valorizaram, apesar da queda dos preços do petróleo. Os papéis mais negociados da estatal subiram 1,37%. As ações que dão direito a voto tiveram ganho de 0,72%. A mineradora Vale teve alta de 1,17%.

O Itaú Unibanco subiu 0,8%. As ações preferenciais do Bradesco registraram alta de 1,97%, e as ordinárias subiram 2,03%.