Dólar sobe e vai a R$ 3,12; Bovespa recua 1,48%

00:00 · 07.02.2017

São Paulo/Fortaleza. A Bolsa brasileira refletiu o aumento da aversão a risco no exterior e recuou nesta segunda-feira (6), enquanto o dólar registrou leve alta. A moeda norte-americana à vista subiu 0,31%, para R$ 3,122. O dólar comercial teve alta de 0,06%, para R$ 3,126.O dia foi marcado pelo aumento da preocupação dos investidores com eleições na Europa e com o protecionismo nos Estados Unidos.

Em Fortaleza, o dólar turismo foi vendido nas casas de câmbio ontem por até R$ 3,26 em espécie, valor ofertado pela Sadoc Câmbio e Turismo. Já na Confidence Câmbio, a moeda norte-americana foi comercializada por R$ 3,35 em espécie e R$ 3,50 no cartão pré-pago.

Para Mauricio Nakahodo, economista do Mitsubishi UFJ Financial Group - holding do Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil -, a tendência do real ainda é de se valorizar em relação ao dólar, principalmente pela perspectiva de entrada de recursos no país devido à captação de empresas brasileiras no exterior. Além da Vale, recentemente Embraer, Petrobras e JBS anunciaram emissões lá fora. No cenário político, as notícias ajudaram na valorização do real. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou para a aprovação da reforma de Previdência até junho.

Bolsa

O Ibovespa registrou queda de 1,48%, para 63.992 pontos. O volume financeiro negociado no pregão de ontem foi de R$ 6,35 bilhões, levemente abaixo da média diária no ano, que é de R$ 6,99 bilhões. A desvalorização da Bolsa brasileira seguiu a queda dos mercados na Europa e nos Estados Unidos, causada pela preocupação dos investidores com as eleições na Europa - em especial na França, onde a líder da extrema-direita no país, Marine Le Pen, apareceu em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. No Brasil, os papéis preferenciais da Petrobras caíram 2,48%, para R$ 14,96. As ações ordinárias tiveram queda de 2,26%, para R$ 15,97.