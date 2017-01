Dólar sobe a R$ 3,23; Bolsa avança 0,28%

00:00 · 17.01.2017

São Paulo. Em dia de baixa liquidez por causa do feriado nos Estados Unidos, o dólar subiu frente à maior parte das moedas ontem (16), incluindo o real. No Brasil, o dólar à vista, referência no mercado financeiro, avançou 0,61%, a R$ 3,2311; o dólar comercial, utilizado em contratos de comércio exterior, subiu 0,49%, a R$ 3,2390.

Após o encerramento do pregão, o Banco Central anunciou que iniciará hoje (17) a rolagem dos contratos de swap cambial tradicional que vencem no próximo dia 1º de fevereiro. A operação equivale à venda futura de dólares ao mercado.

O Ibovespa fechou em alta de 0,28%, aos 63.831,28 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7,2 bilhões, engordado pelo vencimento de opções sobre ações, que movimentou R$ 2,99 bilhões. Impulsionadas pela alta do minério de ferro na China, as ações da Vale foram destaque de alta na Bolsa, com ganho de 3,26% (PNA) e de 2,67% (ON).