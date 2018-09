Dólar recua com pesquisa eleitoral e cenário externo

01:00 · 13.09.2018

Ao longo da sessão dessa quarta-feira, a moeda norte-americana chegou a recuar para R$ 4,11, mas desacelerou o ritmo da queda no fim do pregão

São Paulo. Após subir mais de 1% em relação ao real na véspera, o dólar operou em baixa nessa quarta-feira (12), em mais uma reação a resultados de pesquisa eleitoral, reforçada por um enfraquecimento global da moeda americana. A cautela de investidores com o cenário político, no entanto, não se dissipou.

A moeda, que chegou a recuar para R$ 4,111, desacelerou o ritmo de queda no fim do pregão e terminou em baixa de 0,12%, cotada a R$ 4,15. Com isso, retornou ao patamar de fechamento da véspera.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa brasileira, avançou mais de 1% ao longo do dia, mas fechou em alta menor, de 0,63%. Operadores apontam que, além de um movimento de correção após a queda de terça (11), o mercado respondeu ao longo do dia mais positivamente à pesquisa Ibope, divulgada na noite anterior.

O levantamento mostra Jair Bolsonaro (PSL) na liderança da corrida presidencial, passando de 22% na pesquisa anterior para 26% das intenções de voto. "O mercado está reagindo muito à pesquisa eleitoral nessa quarta da mesma forma que na terça. Na véspera, esvaziou a leitura de que a direita poderia se fortalecer após o ataque a Bolsonaro. Hoje, ela é relativamente recomposta. O mercado vai surfando nisso", diz Cleber Alessie Machado, operador na H. Commcor. Ele observa, no entanto, que a alta do dólar na terça (-1,5%) e a queda na Bolsa (-2,3%) foram mais intensas que o recuou da divisa americana (-0,12%) e o alívio inicial no Ibovespa (+0,96%) no pregão de ontem.

Dados da economia norte-americana também ajudaram a trazer certo alívio a moedas emergentes. Das 24 principais divisas, 20 se valorizam em relação ao dólar.