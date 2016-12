Dólar recua a R$ 3,34; Bolsa tem alta de 0,83%

00:00 · 21.12.2016

São Paulo. Em ritmo de Natal e Ano Novo, os mercados financeiros operam com baixos volumes de negócios nesta semana. No Brasil, o dólar caiu pelo segundo pregão seguido e a Bolsa fechou em alta nessa terça-feira (20). Segundo operadores, a ausência de notícias negativas, tanto no campo político quanto no exterior, contribui para a valorização do real. No entanto, mantém-se uma certa cautela em relação a possíveis desdobramentos de delações premiadas de executivos da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Os temores são de que as denúncias comprometam a governabilidade do presidente Michel Temer.

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,94%, a R$ 3,3430. A moeda americana à vista perdeu 0,69%, a R$ 3,3524. Depois da queda de 2,19% na sessão anterior, o Ibovespa operou com volatilidade e fechou em alta de 0,83%.

Cielo ON subiu 4,98%, liderando o ranking de maiores altas do Ibovespa. Entre os bancos, Itaú Unibanco PN ganhou 2,54%; Bradesco PN, +2,16%; Bradesco ON, +0,76%; Banco do Brasil ON, +1,62%; e Santander unit, +1,24%.