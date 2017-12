Dólar recua 0,36% e fecha cotado a R$ 3,317

01:00 · 14.12.2017

São Paulo. A notícia de que o governo adiou para fevereiro a votação da Reforma da Previdência repercutiu mal no mercado financeiro e levou a Bolsa brasileira a recuar mais de 1%, diante do esperado grau de dificuldade maior de aprovar as mudanças em ano eleitoral. O dólar fechou em leve baixa, antes do terceiro aumento de juros nos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 1,22%, para 72.914 pontos. O volume financeiro foi de R$ 12,4 bilhões, em dia de vencimento de índice, que aumenta o giro negociado. O dólar comercial fechou em baixa de 0,36%, para R$ 3,317. O dólar à vista teve queda de 0,49%, para R$ 3,314.

Das 59 ações do Ibovespa, 45 caíram e 14 subiram. A maior queda ficou com os papéis da Ecorodovias, com perda de 3,22%. Os papéis preferenciais da Eletrobras caíram 2,68%, e os ordinários recuaram 2,47%. As ações ordinárias da mineradora Vale caíram 0,19%, para R$ 36,11. No setor bancário, o Itaú Unibanco teve baixa de 2,22%. As ações preferenciais do Bradesco caíram 1,70%, e as ordinárias perderam 1,51%. O Banco do Brasil teve desvalorização de 2,40%, e as units - conjunto de ações - do Santander Brasil baixaram 1,53%.

No mercado cambial, a notícia mais aguardada - e já embutida nos preços - era a decisão do banco central americano de aumentar, pela terceira vez no ano, os juros da economia dos Estados Unidos. A alta, de 0,25 ponto percentual, levou a taxa para a faixa entre 1,25% e 1,5%. No mundo, o dólar perdeu força ante 26 das 31 principais moedas. Os investidores ficaram atentos às sinalizações em torno de futuros aumentos de juros nos EUA.