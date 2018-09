Dólar fecha na menor cotação em um mês

01:00 · 22.09.2018

São Paulo. A leitura, a partir de pesquisas divulgadas nos últimos dias, de que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) se consolida rumo ao segundo turno e candidaturas de esquerda avançam em ritmo menos intenso do que o esperado inicialmente ajudou o dólar a fechar a semana em baixa e levou a Bolsa novamente aos 79 mil pontos.

O dólar comercial recuou 0,68% nesta sexta-feira (21), para R$ 4,048, menor cotação desde 21 de agosto, quando fechou a R$ 4,039. Na mínima da sessão de hoje, chegou a R$ 4,03. Na semana, acumula queda de 3%. O Ibovespa, índice das ações mais negociadas no Brasil, subiu 1,70%, para 79.444 pontos. O índice fecha a semana com ganho de 5%, o segundo melhor desempenho semanal no ano.

O movimento local desta sexta ganhou impulso extra com o tom positivo no exterior, mais favorável a moedas emergentes, com investidores forte apetite a risco, Bolsas americanas em máximas históricas e commodities em alta. Das 24 principais moedas emergentes, 15 se valorizaram em relação ao dólar.

Cenário externo

"Não há dúvidas de que parte relevante do movimento dos mercados aqui é devido ao cenário externo. O exterior está mais tranquilo", afirmou Roberto Serwaczak, responsável pela área de equities do Citi América Latina, citando recuperação de moedas como o peso argentino (+2,9%). Na próxima semana, investidores vão observar decisões de política monetária nos Estados Unidos, porque na quarta-feira (26) a expectativa é que o BC americano anuncie mais uma elevação nos juros do país. São aguardadas também novas pesquisas de intenção de voto.