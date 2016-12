Dólar fecha em alta, cotado a R$ 3,276

00:00 · 27.12.2016

São Paulo. Em sessão de volume fraco, o dólar fechou em alta nessa segunda-feira (26) e interrompeu sequência de cinco quedas, enquanto o Ibovespa subiu 1,18%, para 58.620 pontos, em dia de feriado nos Estados Unidos. O dólar à vista subiu 0,36%, para R$ 3,281. O dólar comercial teve alta de 0,18%, para R$ 3,276. O real foi a segunda moeda emergente que mais perdeu força ante o dólar, atrás apenas do peso argentino, que caiu 1,35% em relação ao dólar.

O Banco Central não anunciou intervenção no mercado de câmbio ontem. A última vez em que a autoridade monetária atuou foi em 13 de dezembro.

No Ibovespa, o dia também foi de volume fraco. O giro financeiro na Bolsa foi de R$ 1,62 bilhão, abaixo da média diária de dezembro, que é de R$ 8,97 bilhões. O pregão foi esvaziado pela falta de negócios em Bolsas importantes no exterior, entre elas a de Nova York, que não abriu nesta segunda-feira. No cenário doméstico, a agenda fraca de notícias também contribuiu para o baixo volume registrado no mercado acionário brasileiro.

Ações

As ações da Vale fecharam em alta e estiveram entre as maiores valorizações do pregão. Os papéis mais negociados subiram 2,47%, para R$ 22,82, enquanto os ordinários - com direito a voto- avançaram 3,18%, para R$ 25,99. Os papéis da Petrobras também subiram na sessão de ontem. As ações preferenciais da petrolífera avançaram 1,26%, para R$ 14,42, e as ordinárias tiveram valorização de 0,97%, para R$ 16,73.

Outro destaque positivo foram as ações de bancos, que subiram ainda na esteira das mudanças regulatórias anunciadas pelo governo na semana passada para destravar o crédito no País. As ações do Itaú avançaram 0,80%; os papéis ordinários do Bradesco subiram 2,05% e os preferenciais, 1,83%. As ações do Banco do Brasil tiveram alta de 1,57%, e as units - conjunto de ações- do Santander Brasil se valorizaram 1,62%.