Dólar fecha a R$ 3,55; Bolsa cai

01:00 · 03.05.2018

São Paulo. Em dia de turbulências nos mercados globais, o dólar teve forte alta e voltou a fechar no maior valor em quase dois anos. A moeda estadunidense encerrou esta quarta-feira (2) vendida a R$ 3,549, com alta de R$ 0,046 (+1,3%). A cotação está no valor mais alto desde 2 de junho de 2016 (R$ 3,588).

A divisa operou em alta durante toda a sessão. Por volta das 15h30, quando o Federal Reserve (Banco Central norte-americano, o Fed), decidiu manter os juros básicos nos Estados Unidos, a cotação da moeda caiu para perto de R$ 3,52, mas voltou a se aproximar de R$ 3,55 na hora final de negociação.

Ações

No mercado de ações, o dia também foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia com queda de 1,82%, aos 84.547 pontos. Esse foi o maior recuo diário desde o fim do mês de fevereiro.

Ontem, o Fed manteve os juros básicos da maior economia do planeta em uma faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano. Em comunicado, no entanto, a autoridade monetária estadunidense indicou que pode elevar a taxa na próxima reunião, em junho.

O fato de a inflação dos EUA estar em alta aumenta as possibilidades de que o Fed eleve os juros além do previsto.

Taxas mais altas em economias avançadas atraem os investidores internacionais, que retiram o dinheiro de países emergentes, como o Brasil, pressionando para cima a cotação do valor do dólar.

Swap

Com a alta, o Banco Central (BC) renovará os contratos de venda de dólares no mercado futuro. A autoridade monetária anunciou ontem que iniciará hoje a rolagem de 113 mil contratos de swap cambial que venceriam em junho. O valor desses contratos não foi divulgado.