Dólar e bolsa têm alta em dia volátil

01:00 · 17.07.2018

O dólar teve uma manhã volátil, mas firmou alta na parte da tarde e subiu 0,34%, terminando o dia em R$ 3,8627. O real e o peso argentino estão entre as moedas com pior desempenho ante a divisa dos Estados Unidos hoje, considerando os principais países emergentes. O dólar caiu ante moedas como o peso mexicano e o rand da África do Sul. Operadores relatam que o cenário externo mais cauteloso, marcado por forte queda dos preços do petróleo e preocupações com o cenário eleitoral brasileiro estão entre os fatores que estimularam as compras de dólar hoje.

A liquidez no mercado hoje foi menor que outros dias e, segundo operadores, movimento de compra por algumas tesourarias de bancos e importadores estimularam a alta da moeda. No mercado futuro, o giro estava em US$ 11 bilhões às 17h20. No mercado à vista, a liquidez foi de US$ 611 milhões, a metade de outras sessões. O giro menor reflete a cautela antes de eventos importantes nos próximos dias, que inclui dois depoimentos no Congresso dos EUA do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, nesta terça e quarta-feira.

Ações

A forte queda dos preços do petróleo e a cautela diante de incertezas internas e externas impuseram um freio ao Índice Bovespa, que oscilou em terreno na maior parte do dia e acabou por fechar perto da estabilidade, com ligeiro viés de alta. Sem notícias relevantes no front doméstico, as principais referências vieram do mercado internacional, onde os destaques também não foram muitos. Depois de ter caído até 0,61%, pela manhã, o Ibovespa terminou o dia aos 76.652,58 pontos, com elevação de 0,08%.

Entre as ações que fazem parte do principal índice da Bolsa, a maior alta do dia foi de Gol ON, que disparou 11,60% como reação ao anúncio de um contrato para aquisição de aeronaves com a Boeing, de 15 jatos 737-MAX 8. Smiles ON, sua controlada, subiu 3,97%.