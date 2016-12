Dólar cai para R$ 3,30; Ibovespa recua 0,68%

00:00 · 23.12.2016

São Paulo. O dólar voltou a cair ante o real ontem (22), terminando na casa dos R$ 3,30. É o menor patamar desde 9 de novembro (R$ 3,2026), logo após a eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos EUA. Em uma sessão marcada pelo baixo volume de negócios, por causa do fim do ano, a moeda americana à vista fechou em baixa de 0,93%, a R$ 3,3019, enquanto o dólar comercial caiu 0,93%, a R$ 3,3010.

O dólar teve comportamento misto no exterior, após o PIB (Produto Interno Bruto) americano do terceiro trimestre ter sido revisado para cima. O indicador subiu a uma taxa anualizada de 3,5% no período, ante leitura anterior de 3,2%.

De acordo com o diretor de câmbio da corretora MultiMoney, Durval Correa, "há investidores tentando fazer o dólar cair já de olho na formação da Ptax do fim do mês". A Ptax é uma taxa calculada pelo Banco Central que serve de referência a contratos cambiais.

O alívio na tensão política nos últimos dias, depois de vazamentos de delações premiadas da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, contribuiu para a tranquilidade no câmbio.

Bolsa

O Ibovespa terminou a sessão em baixa de 0,68%, aos 57.255,22 pontos. O giro financeiro foi de R$ 6,1 bilhões. Os papéis PNA da Vale lideraram o ranking de principais desvalorizações, com -5,18%. Vale ON perdeu 4,15%. Apesar da alta do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras perderam 2,30% (PN) e 1,20% (ON).

No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,81%; Bradesco PN, -0,55%; Bradesco ON, -0,29%; Banco do Brasil ON, -0,95%; Santander unit, -0,44%; e BM&FBovespa ON, -0,64%. As ações ON da empresa de cartões Cielo tiveram alta de 0,35%. Ontem, o governo anunciou que vai limitar crédito rotativo a 30 dias para reduzir juros no cartão.