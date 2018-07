Dólar cai ante real; Bolsa sobe 1,93%

01:00 · 18.07.2018

São Paulo. Na contramão do movimento de alta que predominou no mercado internacional, o dólar firmou-se em baixa ante o real ontem, 17, marcada pela liquidez reduzida nos mercados futuro e à vista. Depois de ter enfrentado alguma instabilidade, a moeda americana consolidou o viés negativo à tarde e fechou aos R$ 3,8450, em baixa de 0,46%. Os negócios à vista somaram US$ 443 milhões e, no futuro, US$ 12,9 bilhões.

Ações

O Ibovespa manteve trajetória firme de alta durante toda a sessão de negócios e voltou a operar no nível dos 78 mil pontos - o que não ocorria desde o dia 4 de junho deste ano.

A Bolsa fechou aos 78.130,30 pontos, em alta de 1,93%. Com isso, em um mês, os ganhos voltaram ao patamar dos dois dígitos (10,42%). O giro financeiro, porém, manteve-se na média dos últimos 30 dias e ficou em R$ 10,5 bilhões. Em julho, aos poucos, os recursos externos começam a voltar para a Bolsa, sendo que o saldo já está positivo em R$ 2,345 bilhões. Mas, mesmo com o resultado, o acumulado no ano segue negativo.