Dólar cai 17,6%; Bolsa sobe 38,9%

00:00 · 30.12.2016

A moeda norte-americana terminou o último dia de negócios do ano cotada a 3,2497, em queda de 0,94% ( FOTO: REUTERS )

São Paulo. Pela primeira vez desde 2010, o dólar encerrou o ano com queda frente ao real. Em 2016, a moeda norte-americana apresentou desvalorização de 17,69% ante o real. Foi o maior recuo anual desde 2009.

Na última sessão do ano, o dólar terminou o último dia de negócios do ano cotado a 3,2497, em queda de 0,94%. O dia foi marcado por baixo volume de negócios, devido à proximidade das festas de fim de ano, e pela formação da Ptax, taxa calculada mensalmente pelo Banco Central. Em dezembro, o dólar caiu 4,06%.

Neste ano, o dólar atingiu seu maior valor na história em relação ao real, chegando a R$ 4,1655 na venda, no dia 21 de janeiro. Ao longo de 2016, o dólar fechou acima de R$ 4 por 22 vezes, sendo 18 em janeiro e quatro em fevereiro. Já o menor valor de fechamento foi registrado no dia 25 outubro, R$ 3,1065.

Bovespa

Na sessão de ontem (29), o Ibovespa subiu 0,75% e fechou o último pregão de 2016 acima de 60 mil pontos. No ano, a Bolsa brasileira acumulou valorização de 38,93%, a maior desde 2009, quando subiu 82,66%.

Em sua sexta alta seguida, o índice foi impulsionado pelas ações de bancos, enquanto papéis que tinham movimentado o Ibovespa nos últimos pregões, como os da Vale, fecharam em baixa. No setor financeiro, as ações do Itaú fecharam com alta de 1,11%. Os papéis preferenciais do Bradesco avançaram 1,65% e os ordinários, 1,82%.

As ações do Banco do Brasil subiram 1,44% e as units - conjunto de ações - do Santander tiveram valorização de 1,16%.

Os papéis preferenciais da mineradora Vale devolveram parte dos ganhos registrados nos últimos quatro pregões e caíram 1,93%, para R$ 23,34. Já as ações ordinárias tiveram uma queda de 3,75%.

A Petrobras, que passou a maior parte da sessão em baixa acompanhando a queda do preço do petróleo. As ações mais negociadas subiram 0,61%, para R$ 14,87. Os papéis com direito a voto caíram 0,24%, para R$ 16,94. A petrolífera aprovou na noite de quarta-feira a venda de dois ativos, porém, mesmo assim, não atingiu a meta que fixou para 2016.

Juros

No mercado de juros futuros, os contratos fecharam o dia com sinais mistos. Os de vencimento para abril de 2017 caíram de 12,940% para 12,915%, enquanto o de julho teve alta de 12,40% para 12,42%.