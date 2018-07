Dólar cai 1,6% e fecha cotado a R$ 3,87

01:00 · 07.07.2018

São Paulo. O dólar caiu mais de 1% nessa sexta-feira (6) após fechar, na véspera, na cotação máxima desde março de 2016. Com isso, a moeda americana devolveu toda a valorização ante o real que acumulava na semana. A moeda americana recuou 1,65% e fechou a R$ 3,87. Na semana, a queda de 0,48%. O dia foi de menor volume de negócios devido ao jogo do Brasil, iniciado às 15h. Nessas ocasiões, o mercado tende a ficar ainda mais volátil. Na máxima do dia, o dólar ultrapassou R$ 3,95.

A disparada ocorreu após a divulgação de dados do mercado de trabalho americano, mas as mesmas informações fizeram com que a moeda passasse a cair logo em seguida. Os EUA criaram mais postos de trabalho que o esperado em junho, mas a taxa de desemprego subiu para 4%.

Ibovespa

O Ibovespa terminou a sessão dessa sexta-feira aos 75.010,39 pontos, com ganho de 0,61%, no maior nível em dois meses. O balanço da semana também foi positivo para o índice, que acumulou ganho de 3,09%.