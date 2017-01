Dólar cai 0,21%, cotado a R$ 3,19

01:00 · 12.01.2017

São Paulo. O dólar operou boa parte dessa quarta-feira (11) em alta no mundo todo, em meio à cautela dos investidores com a entrevista coletiva do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada à tarde. No entanto, após o evento, a moeda americana perdeu força, com os investidores avaliando que o republicano deu poucas indicações sobre sua futura política econômica. Trump assume o cargo no próximo dia 20.

Após ter atingido a máxima de R$ 3,2310, o dólar comercial encerrou a sessão em queda de 0,21%, a R$ 3,1920, renovando o menor patamar desde 8 de novembro, dia da eleição presidencial americana. A moeda americana à vista, cuja negociação termina antes, caiu 0,14%, a R$ 3,1933, também a cotação mais baixa em dois meses.

Os investidores ainda se mantinham cautelosos, à espera da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa básica de juros (Selic). A maior parte do mercado esperava redução de 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano, mas os membros do colegiado surpreenderam ao optar por um corte maior, de 0,75 ponto percentual, para 13,00% ao ano.

Bovespa

Depois de ficar volátil antes das declarações de Trump, o Ibovespa fechou em alta de 0,51%, aos 62.446,26 pontos. O giro financeiro foi de R$ 6,8 bilhões. Ajudadas pela alta de quase 4% do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras subiram 1,16% (PN) e 2,49% (ON).

Com a alta do minério de ferro na China, as ações da Vale ganharam 2,82% (PNA) e 2,06% (ON). No setor financeiro, as ações do Itaú Unibanco subiram 0,19%. Bradesco PN, +0,75%; Bradesco ON, -0,98%; Banco do Brasil ON, +1,06%; Santander unit, +0,64%; e BM&FBovespa ON, +0,46%.