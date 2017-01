Dólar avança 1,47% e vai a R$ 3,22; Bolsa recua

00:00 · 14.01.2017

São Paulo. O dólar voltou a se valorizar frente à maior parte das moedas, principalmente de países emergentes, nessa sexta-feira (13). O motivo é o aumento das apostas de alta dos juros americanos em março deste ano, apenas três meses após o último aumento das taxas. No Brasil, o dólar comercial, utilizado em contratos de comércio exterior, avançou 1,47%, a R$ 3,2230. A moeda americana à vista, referência no mercado financeiro, subiu 1,15%, a R$ 3,2116.

As especulações sobre a intensificação do aperto monetário nos Estados Unidos aumentaram com a divulgação de dados positivos de vendas no varejo e de preços ao produtor em dezembro. Outro fator é a manutenção da confiança dos consumidores em níveis altos em janeiro. Além disso, a presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), Janet Yellen, afirmou que a economia americana está indo bem e não enfrenta nenhum obstáculo sério de curto prazo.

Bovespa

O Ibovespa fechou em baixa de 0,47%, aos 63.651,52 pontos. O giro financeiro foi de R$ 6,6 bilhões. Segundo operadores, o investidores aproveitaram para embolsar parte dos lucros com o forte ganho da véspera, quando avançou 2,41%. Na semana, o principal índice da Bolsa acumulou alta de 3,22%. No mês até agora, registra valorização de 5,69%. As ações da Petrobras recuaram 1,38% (PN) e 0,70% (ON). Os papéis da Vale subiram 2,40% (PNA) e 3,05% (ON).

Os papéis do setor financeiro recuaram nessa sexta-feira: Itaú Unibanco PN (-2,04%); Bradesco PN (-0,79%); ; Banco do Brasil ON (-2,60%); e Santander unit (-0,31%).