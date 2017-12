Doces viram presentes; ceia farta e mais renda

01:00 · 23.12.2017

Algumas datas comemorativas possuem a tradição de incentivar um maior consumo de doces, como a Páscoa, Dia da Criança e o Natal. Neste ano, as confeitarias e fabricantes individuais receberam um volume de encomendas bem maior que normalmente ocorre, superando a expectativa dos empresários e empreendedores. Além das ceias, os doces estão sendo opções de presentear.

A Sucré Patisserie já recebeu cerca de 2,5 mil encomendas somente no mês de dezembro, revelou a chef da Sucré, Lia Quinderé. "Nós estávamos estimando um crescimento de 10% em relação ao ano passado, porém, o mês não acabou e já estamos com um incremento de 18% em relação a 2016", disse. Lia destaca que a Sucré possui uma linha exclusiva de doces para o Natal.

Dentre esses, os itens mais desejados pelos consumidores são os troncos de chocolate, cupcakes, árvores de brownie, sucretones, biscoitos e cestas. "Nós temos um mix variado, com diferentes sabores, tamanhos e preços. Nosso produto mais barato é a árvore de Natal de brownie, que custa R$ 4,90 e temos até cestas natalinas completas por R$ 1.102,00", destaca. Agora, a loja já começou a receber as encomendas para o Réveillon.

Na confeitaria Doce Gula os pedidos encerraram desde o início da semana do Natal. Em todo o mês, foram mais de mil pedidos, segundo a chef Silvia Vasconcelos, proprietária da loja. "Nossas vendas estão bem aquecidas e os telefones não param de tocar. Batemos nossa meta de crescimento e temos percebido que o movimento está melhor que o do ano passado também", afirma Silvia.

Ela indica que as tortas especiais de Natal são os produtos mais pedidos, juntos com taça da felicidade - a sobremesa mais tradicional do estabelecimento -, feita já há 24 anos. "São oito sabores de tortas temáticas com valores que variam de R$ 129 a R$ 395, dependendo do tipo e tamanho. Já as taças da felicidade, que são montadas com frutas, custam a partir de R$ 109 a que serve 20 pessoas", aponta. A Doce Gula oferece também outras opções mais em conta, como rocamboles de sabores variados e o tradicional pudim de leite condensado, que está saindo pelo valor de R$ 55.

Horário estendido

Para melhor atender aos clientes que deixam os preparativos para última hora, algumas lojas estarão de plantão na noite do dia 24 para vendas avulsas. A unidade localizada no bairro Aldeota ficará aberto das 9 às 20h e a que está localizada no bairro Cidade dos Funcionários só fechará às 21h30. Para o Réveillon, as encomendas ainda estarão sendo recebidas até a próxima quarta-feira, dia 27.

Produtores individuais

A microempreendedora Alessandra Felix confirma que a procura por doces está elevada. "Nós temos recebido cerca de 20 a 25 encomendas por dia. É um volume bom e maior que o do ano passado", ressalta. Ela comenta que as vendas aumentaram bastante na última semana antes do Natal com os pedidos de última hora. Alessandra Felix a destaca, no entanto, que em outros anos já havia observado movimentação maior. "Em alguns anos, chegávamos a receber até 40 solicitações por dia. Mas o que temos hoje, já é bastante considerável", comemora a empreendedora.

O carro-chefe de Alessandra para este Natal são os chocotones, brigadeiros, caramelos com sabor de frutas e rabanadas recheadas, além das cestas. Os produtos têm preços que variam de R$4,50 a R$200, dependendo do item, do tamanho e quantidade. De acordo com ela, o doce mais barato é o suspiro de 50 gramas, que está saindo por R$4,50 e o mais caro é a cesta de Natal, que contém todos os produtos típicos da época e uma garrafa de espumante, por R$200. A microempreendedora ainda recebe encomendas.

Panificação

O setor da panificação em geral está esperando um incremento nas vendas de 15% em relação a um período normal do ano, revela Lauro Martins, presidente da câmara setorial do trigo da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Ele acrescenta que, em alguns casos, a alta pode chegar a 20%, devido o Natal ser um feriado prolongado neste ano, possibilitando aos consumidores preparar melhor a ceia. "Em relação ao Natal do ano passado, nós já ficaremos felizes ao conseguirmos um aumento que varie entre 5% e 10%. 2017 ainda foi um ano de muitas dificuldades, mas melhor que 2016. Esperamos que 2018 seja promissor e traga melhores condições para o setor e para a economia em geral", diz.