Dívida da Oi pode ser convertida em ações

00:00 · 04.02.2017

São Paulo. Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oi confirma que há a possibilidade de conversão de parte da dívida com credores internacionais, de R$ 32,3 bilhões, em ações. Segundo o documento, a Laplace Finanças, assessora financeira da tele, apresentou como um dos cenários, entre outros, a possibilidade de pagamento de 50% dessa dívida em ações.

O questionamento da CVM foi motivado por notícia veiculada pelo jornal O Globo, na edição de quinta-feira (2), com a afirmação que a Oi teria recusado a proposta do bilionário egípcio Naguib Sawiris. No ofício, a companhia afirma que não houve decisão sobre qualquer proposta específica, nem a aprovação de modificações no plano de recuperação judicial.

"A Laplace Finanças apresentou alternativas sobre potenciais melhorias que poderiam ser negociadas no plano de recuperação judicial", diz o documento.

A Oi admite que alguns cenários podem ter origem nestas alternativas apresentadas pela Laplace, como participação de 32% e 60% no capital, prazo de 15 anos para pagamento aos bancos, pagamento de dividendos quando a relação entre dívida líquida e geração de caixa operacional for superior a 1,5 vez, um potencial valor econômico de R$ 28,7 bilhões.