Diferenciação de preços deve enfrentar resistência

00:00 · 29.12.2016

Valor cobrado por um mesmo produto poderá ter diferença de preço conforme o meio de pagamento escolhido. No cartão, deverá ser mais caro ( Foto: Thiago Gaspar )

A diferenciação de preços de acordo com o meio de pagamento, autorizada por meio da Medida Provisória 764, publicada na última terça-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU) é uma medida de longo prazo e deve enfrentar resistência por parte de alguns setores do comércio, segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Severino Neto.

"Eu acredito que ainda haverá um período de adaptação para o comércio, de conhecimento, e isso não acontecerá a curto prazo e alguns segmentos serão mais fáceis de aderir, outros serão mais complicados. Alguns vão aderir mais rápido e outros devem esperar pela concorrência". Ele também acrescenta que um dos setores que deve adotar rapidamente a nova prática de descontos é o de postos de gasolina. "É um setor que terá adesão massiva", destaca Neto.

Apesar de avaliar a mudança como positiva e "facilitadora" para o consumidor e para comércio, Neto não vê a novidade como um fator impulsionador para as vendas do varejo, que viveram em 2016 mais um ano de números negativos. "Vai facilitar para o cliente, que terá esse desconto a mais, mas eu não vejo como impulsionadora. O que ela faz é melhorar a negociação com as empresas de cartão de crédito", explica, ressaltando que principalmente as pequenas empresas devem ser beneficiadas. "A pequena empresa acaba tendo um custo muito alto, o que acaba encarecendo o custo final, então vai facilitar a vida deles".

Para Freitas Cordeiro, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), a medida representa um avanço para o comércio e para o cliente, que segundo ele deve sempre estar atento para saber quem vende melhor. "O consumidor agora vai poder, de fato, negociar. A liberdade para se comercializar vai ser muito sadia para as operações", acrescenta o presidente da CDL.

"O que ocorria no sistema anterior era que, para vender no cartão, o comerciante já tinha que embutir os juros, então para comprar tanto fazia ser à vista como à prazo. Era uma insensatez", avalia Freitas, completando que o regime anterior - sem a diferenciação de preços - acabava beneficiando as operadoras de cartão de crédito.

Ele completa ainda que prevalecerá a lei da oferta e da procura. "O lucro não é pecado, faz parte do negócio, ou então não há como cumprir as obrigações e tem também o próprio ganho do empresário", diz Freitas.

Medida Provisória 764

A diferenciação de preços conforme o meio de pagamento era proibida pela regulamentação anterior. Conforme declarações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a MP 764 vem somente "regular" algo que já era praticado. O objetivo da mudança, que faz parte de um pacote microeconômico anunciado pelo governo neste mês, é estimular a competição entre os meios de pagamento e reduzir os juros do cartão de crédito.